Zabezpečení TikToku prolomeno. Obětí se stala i Světová zdravotnická organizace

Odborníci na kyberbezpečnost Tommy Mysk a Talal Haj Bakry se rozhodli možná trochu drastickým, avšak rozhodně efektním způsobem poukázat na velmi slabé zabezpečení celosvětově populární sociální sítě TikTok. Do několika TikTok účtů, včetně oficiálního účtu Světové zdravotnické organizace, se rozhodli nahrát hoax video, které si můžete prohlédnout níže.

Hlavní problém tkví v tom, že sociální síť spoléhá na komunikační protokol HTTP namísto bezpečnějšího HTTPS. Kvůli tomu mohou provozovatelé veřejných sítí Wi-Fi, poskytovatelé internetu a další strany snadno získat přístup k historii prohlíženého obsahu na TikToku.

We tricked #TikTok to connect to our fake server. We hijacked the timeline so the app shows spam videos about #COVID19#Security #Cybersecurity #Hacking

