Amazfit GTS 4 (Mini) naživo: jak se nosí stylová novinka na zápěstí?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci probíhajícího veletrhu IFA 2022 jsme se zastavili na stánku společnosti Amazfit a podívali se na nejnovější chytré hodinky Amazfit GTS 4 a jejich menšího sourozence GTS 4 Mini. Čím nás novinky čínského výrobce zaujaly?

Lehké jako pírko, přitom stylové

Velkým lákadlem nových GTS 4 jsou jednoznačně rozměry, zejména verze Mini je opravdu velmi lehká a kompaktní – bude se tak vyjímat především na dámském zápěstí. 19 gramů je pochopitelně naživo ještě působivějších než na papíru a hodinky na ruce skoro necítíte. Navzdory takto nízké hmotnosti se však můžete spolehnout na kvalitní zpracování i hodnotný kovový rámeček s matnou povrchovou úpravou. Amazfit GTS 4 pak zaujmou především uživatele, kterým nevadí o něco vyšší hmotnost a větší rozměry výměnou za větší displej, a to konkrétně 1,75".

V obou případech výrobce vsadil na HD AMOLED zobrazovací panel, což se projeví na krásně sytých barvách, ale v neposlední řadě díky slušnému jasu i na bezproblémové viditelnosti. Displej nás zaujal také velmi jemným zaoblením, které zpříjemní používání gest, pomocí nichž dochází k ovládání operačního systému Zepp OS. Podobně jako u předchozích modelů je možné doinstalovat několik menších aplikací, podpora těch podle nás opravdu důležitých, například Spotify, však bohužel schází. Do budoucna by však mělo dojít ke zlepšení, protože Amazfit slibuje i příchod jednoduchých her.

Velký důraz klade výrobce rovněž na sportovní režimy, kterých je v hodinkách více než 120 a nechybí ani chytré rozpoznávání vybraných sportovních aktivit, jako je například chůze, běh nebo jízda na kole. Omezovat nebudete muset ani vodní sporty, neboť oběma modelům nechybí odolnost do 5 ATM. Z dalších chytrých funkcí zaujme zabudovaná asistentka Alexa, která má fungovat i offline, či velmi přesná GPS, jež jsme si nemohli vyzkoušet, na základě zkušeností s předešlými modely lze však usuzovat, že půjde o hodinky s velmi přesným určením lokace.

Již brzy na českém trhu

U větších GTS 4 zamrzí jen průměrná 4denní výdrž při běžném používání, menší model by měl mít výdrž přibližně dvojnásobnou. Naštěstí Amazfit nezapomněl na úsporné režimy, které dokáží výdrž prodloužit. V krajním případě nechat zobrazený pouze čas, kdy výdrž vystoupá až na hodnoty kolem 30 dní.

Připomeňme, že obě novinky se již brzy podívají i na český trh. Dle výrobce se tak stane ve druhé polovině září. Amazfit GTS 4 Mini budou stát 2 490 Kč, zatímco klasické GTS 4 vyjdou na 5 490 Kč.

Přejít do katalogu Amazfit GTS 4 Konstrukce 42,7 × 36,5 × 9,9 mm , 27 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,75" (390 × 450 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi Akumulátor 300 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin