Chytré hodinky Amazfit GTS 4, to je elegance, AMOLED displej i volání

Fotografie: Amazfit

Amazfit dnes nepředstavil pouze kulaté GTR 4, ale došlo též na hranaté GTS 4. Ty by mohly platit za ještě stylovější, neboť jsou velmi tenké. Co naopak narostlo, to je AMOLED displej s úhlopříčkou 1,75" a jemným rozlišením. Je samozřejmě dotykový s antireflexní vrstvou proti oslnění a odolným sklíčkem.

Na displeji bude možné umístit jeden z více než 150 ciferníků, přičemž 30 jich je animovaných, 4 interaktivní a hodinky podporují například i zobrazení vlastní fotografie. Z opačné strany bude nad vaším zdravím bdít Bio Tracker 4.0, který zvládne měřit tepovou frekvenci, okysličení krve, stres i spánkovou aktivitu. Monitorování je v provozu 24 hodin a 7 dní v týdnu, jinými slovy nepřetržitě.

Poměrně šikovnou a praktickou funkcí GTS 4 je ranní souhrn informací. Po probuzení vám hodinky zobrazí souhrnnou nabídku, která vám sdělí, jaký byl váš spánek, co jste zmeškali během spaní a nastíní plán na nadcházející hodiny, včetně počasí.

Výrobce láká na inovované prostředí hodinek a aplikace Zepp, kterou musíte mít v telefonu s Androidem či iOS. Pohyb v prostředí má být na pohled plynulý a volit si budete moci například i rozvržení hlavní nabídky, která se může rolovat, nebo zabrat celý displej. Hodinky podporují také instalaci aplikací, avšak příliš jich stále není. Amazfit však láká na to, že se výběr bude rozšiřovat a brzy si do hodinek budete moci stáhnout i hry. Hodinky mají mikrofon a reproduktor, což znamená, že skrze ně můžete vyřídit i hovory přes Bluetooth a není zapotřebí vytahovat mobilní telefon.

Úvodem zmíněné tenké tělo se bohužel neblaze podepsalo na baterii, jejíž kapacita je pouze 300 mAh. Při běžném používání se tak výdrž má pohybovat jen kolem 4 dnů. Oproti sesterském modelu GTR 4 je to o celých 10 dní méně. Pokud sáhnete po úsporném režimu, natáhnete výdrž na 16 dní, v režimu hodin jde o 30 dní. Puštěná GPS srazí výdrž k 16 hodinám.

Amazfit GTS 4 vypadají opravdu dobře nejen vzhledem, ale i výbavou. Dobrou zprávou je, že se již ve druhé polovině září objeví na českém trhu za 5 499 Kč.