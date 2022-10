Sestavu nových chytrých hodinek Amazfit výrobce doplnil zajímavě působícím modelem GTS 4 Mini, jehož přídomek tak trochu klame. Nejsou totiž nějak podstatně menší. Na druhou stranu mají osvědčenou výbavu, kvalitní displej a velice příznivou cenu.

Nejnovějšími přírůstky v portfoliu Amazfit jsou chytré hodinky GTR 4, GTS 4 a GTS 4 Mini. První dvě míří na náročnější uživatele a v obou případech jde také o větší nositelná zařízení. Nabídku proto velmi vhodně doplňuje model s přídomkem Mini. Nebudeme lhát, míří přeci jen spíše na drobnější dámská zápěstí. Výbava do značné míry kopíruje dražší stájové kolegy a například se nadále můžete spolehnout na kvalitní displej, GPS či dlouhou výdrž. To vše za necelých 2,5 tisíce korun.

Technické parametry Amazfit GTS 4 Mini Kompletní specifikace Konstrukce 41,8 × 36,7 × 9,1 mm , 19 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,65" (336 × 384 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 270 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost září 2022, Kč

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám mohlo dojít na náhradní pásek

Konstrukční zpracování: vše, jak má být

Na redakční test model GTS 4 Mini dorazil v oblíbené barevné variantě Rose Gold, do které je zbarveno nejen kovové tělo hodinek, respektive rámeček, ale také silikonový pásek. Ten působí poměrně stylově a rozhodně vám neudělá ostudu. Zmiňme, že má šířku 20 milimetrů a je samozřejmě uživatelsky snadno vyměnitelný. Hodinky působí minimalisticky a skvěle sednou i na menší zápěstí. Potěší rovněž hmotnost jen lehce nad hranicí 30 gramů, díky čemuž o hodinkách po chvíli na ruce ani nevíte. Přesně tak si lze představit užitečného pomocníka, který se připomene až ve chvíli, kdy se něco děje, případně vy sami něco potřebujete.

Hardwarové prvky ovládání se smrskly na jediné tlačítko na pravém boku, a ačkoliv to tak může vypadat, nejde o otočnou korunku. Jde o jeden z podstatných rozdílů mezi GTS 4 a GTS 4 Mini. Mnohem více je tak k ovládání potřeba displej, protože tlačítko vás dokáže pouze dostat zpět na hlavní obrazovku, případně naopak do menu.

Zpracování je zcela příkladné. Jak jsme si řekli, rámečky jsou kovové, zbytek těla plastový, přičemž se dostalo na odolnost proti vodě až do 5 ATM. Bez obav se s hodinkami můžete sprchovat, koupat či plavat. Naopak se vyhněte potápění.

Líbilo se nám odolnost

vyměnitelné pásky

elegantní design

kvalitní zpracování

takřka ideální velikost

Nelíbilo se nám otočná korunka by se nám líbila

Displej: vzorem pro ostatní

Ačkoliv se hodinky prezentují jako Mini, mají poměrně velký 1,65palcový AMOLED panel s opravdu jemným rozlišením. Jsou velmi slušně čitelné i venku a nečekaným bonusem je automatická regulace jasu, která u levnějších chytrých hodinek nebývá obvyklá. Dostalo se také na blíže nespecifikované tvrzené sklo a speciální antireflexní vrstvu, která rovněž vylepšuje čitelnost. Přetrvávající nadšení z displeje podtrhuje funkce Always-On, díky které máte neustále na očích čas, datum a třeba ušlé kroky.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

automatická regulace jasu

Systém a výkon: vítaná inovace

Amazfit GTS 4 Mini běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Hlavní obrazovka je tvořena ciferníkem, výběr je široký. V nabídce jich jsou vyšší desítky, což je sice méně než u dražších modelů, ale to asi nikomu vadit nebude. Hodinky si jich pár pamatují v paměti, další můžete stahovat skrze aplikaci v telefonu. Některé ciferníky podporují widgety, kdy si můžete zvolit, zda budete neustále na očích například kroky či další měřené funkce, například srdeční tep apod. Vybrat si můžete i animované ciferníky, avšak ty jsou velkou zátěží pro baterii.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítku na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítka. Vracet se lze totiž i gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. Nechybí horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací. Jsou přehledné, ale maximálně si je přečtete. Oproti větším modelům Amazfit na ně tentokrát nelze nijak reagovat, což je škoda. Z levé strany se objeví seznam dlaždic, kde získáte přehled o všech aktivitách či počasí. Obdobná nabídka, byť jinak graficky ztvárněná, vyjede z pravé strany.

Samotné prostředí hodinek je příjemně propracované. V prvé řadě ale již od počátku prodeje na českém trhu komunikuje česky, ačkoliv drobné výtky bychom měli. Hluboko v nastavení lze totiž nalézt poměrně šílené zkratky, které zřejmě vymýšlela umělá inteligence a které lidskou kontrolou neprošly. Jinak lze ale na prostředí pět jen chválu. Je přehledné, příjemně animované. Navíc podporuje i instalaci doplňkových aplikací. Těch je o něco více než v loňském roce, ale nadále je jejich využití poměrně diskutabilní, jde spíše o ne moc praktické aplikace.

Na rozdíl od větších GTS 4 zde chybí interní paměť pro hudbu a hudební přehrávač v menu je zde pouze pro vzdálené ovládání vašeho telefonu. Smířit se musíte i s absencí telefonních hovorů, což je ovšem s ohledem na cenu vcelku pochopitelné.

Krátce se zastavme ještě u aplikace Zepp, pomocí které se hodinky párují s telefonem (Android či iOS). Aplikace je v českém jazyce a patří k těm přehlednějším a získáte v ní veškeré podrobnosti o dění v hodinkách a samozřejmě i o patřičném nastavení.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.1. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že i GTS 4 Mini chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nebude možné bezkontaktně platit.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám neumí reagovat na notifikace

chybějící NFC

Výdrž a nabíjení: velmi solidní

Dalším rozdílem mezi GTS 4 Mini a GTS 4 je baterie. Amazfit nasadil nepatrně menší s kapacitou 270 mAh, což však s ohledem na menší displej není vyloženě chybou. V praxi hodinky vydrží při běžném aktivním používání zhruba týden, což je dobré. Pokud budete méně nároční, lze výdrž teoreticky až zdvojnásobit. Naopak například využívání GPS výdrž srazí rychle dolů. Opětovné dobití hodinek pomocí magnetické kolébky zabere zhruba hodinu a půl.

Líbilo se nám dobrá výdrž baterie

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: připraveny ke startu

GTS 4 Mini nabízí dle poslední módy 120 režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zajímavostí je, že mezi sportovními aktivitami není jen chůze, běh, plavání, jízda na kole či posilování, ale také hraní počítačových her nebo deskovek. Pár běžných režimů zvládnou hodinky rozpoznat samy, například běh, takže je nemusíte ručně spouštět. Zmínili jsme plavání, a tak je nutné dodat, že hodinky mají standardní odolnost do 5 ATM, což znamená, že do vody mohou, ale rozhodně se s nimi nepotápějte.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit GTS 4 Mini vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení

Amazfit GTS 4 Mini mají našlápnuto stát se možná nejoblíbenějším modelem letošní řady. Důvod je vcelku prostý – cena. Větší GTS 4 jsou povedené, ale přeci jen se střetávají s již velmi vyspělou konkurencí, kde Amazfit nemá vybudovanou tak silnou pozici. Naopak dnes testované chytré hodiny GTS 4 Mini se nachází cenově výrazně níže, kde je Amazfit jako doma a dokáže určovat trendy. Za 2,5 tisíce korun tak získáte hodinky s kvalitním zpracováním, špičkovým displejem, dobrou výdrží a všemi funkcemi, které od cenově dostupného zařízení čekáte. Plusem je rozhodně komfort v podobě kvalitního prostředí hodinek i doprovodné aplikace.

K dokonalosti toho hodinkám moc nechybí, potěšilo by snad jen NFC či možnost reagovat na notifikace, ale to bychom možná chtěli už přeci jen poněkud moc.

Konkurence

Konkurentem nabízejícím se na českém trhu za stejnou cenu je chytrý náramek Xiaomi Smart Band 7 Pro, který však rozměry připomíná již spíše hodinky. Bude tak rozhodovat, zda vás zláká minimalismus Amazfitu, nebo větší vertikální rozměry Xiaomi.

Přejít do katalogu Xiaomi Mi Band 7 Pro Konstrukce 44,7 × 28,8 × 11 mm , 20,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,64" (280 × 456 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 235 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin

Pokud upřednostňujete spíše kruhový vzhled, možná vás zaujmou Xiaomi Mi Watch, které mají obdobnou výbavu, jen nepatrně menší AMOLED displej kruhového tvaru. Stojí pak jen zhruba o dvě sto koruny více.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Watch Konstrukce 45,9 × 53,4 × 11,8 mm , 32 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 420 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Kč 2 999 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz