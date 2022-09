Amazfit GTR 4 jsou elegantní chytré hodinky, které nabídnou i hry

Fotografie: Amazfit

Oblíbený výrobce chytrých hodinek Amazfit ukázal novou řadu, do které spadá i veskrze elegantní model GTR 4. Pokud se v označení Amazfitu orientujete, jistě víte, že písmeno R v názvu značí kruhový design. Výrobce nasadil hliníkové tělo s decentními červenými prvky. Ty se nachází například na bočních tlačítek, kde jedno klasické doprovází oblíbená otočná korunka pro ovládání. Ta má speciální úpravu proti sklouzávání prstu. Amazfit v tomto ohledu tedy přemýšlel opravdu do nejmenšího detailu.

Čelní stranu takřka zcela zaujímá 1,43" AMOLED displej s jemným rozlišením. Je samozřejmě plně dotykový. Dostalo se na tvrzené sklo odolné proti poškrábání, povrchovou úpravu eliminující otisky prstů a speciální antireflexní vrstvu, která by měla zamezit oslnění. Na displeji se bude vyjímat jeden z více než 200 ciferníků, přičemž 30 jich je animovaných, 4 interaktivní a hodinky podporují například i zobrazení vlastní fotografie. Z opačné strany bude nad vaším zdravím bdít Bio Tracker 4.0, který zvládne měřit tepovou frekvenci, okysličení krve, stres i spánkovou aktivitu. Monitorování je v provozu 24 hodin a 7 dní v týdnu, jinými slovy nepřetržitě.

Zajímavou funkcí hodinek GTR 4 je ranní souhrn informací. Po probuzení vám hodinky zobrazí souhrnnou nabídku, která vám sdělí, jaký byl váš spánek, co jste zmeškali během spaní a nastíní plán na nadcházející hodiny, a to včetně počasí.

Výrobce láká na inovované prostředí hodinek a aplikace Zepp, kterou musíte mít v telefonu s Androidem či iOS. Pohyb v prostředí má být na pohled plynulý a volit si budete moci například i rozvržení hlavní nabídky, která se může rolovat, nebo zabrat celý displej. Hodinky podporují také instalaci aplikací, avšak příliš jich stále není. Amazfit však láká na to, že se výběr bude rozšiřovat a brzy si do hodinek budete moci stáhnout i hry. Hodinky mají mikrofon a reproduktor, což znamená, že skrze ně můžete vyřídit i hovory přes Bluetooth a není zapotřebí vytahovat mobilní telefon.

Hodinky zvládnou sledovat vaše sportovní aktivity, a to na suchu i ve vodě, odolnost do 5 ATM je samozřejmostí. Dokáží také zobrazovat události z kalendáře, ovládat hudební přehrávač, včetně Spotify a veškeré karty s informacemi uživatelsky přeskládat. V útrobách hodinek je baterie s kapacitou 475 mAh a při běžném využívání výrobce udává výdrž 14 dní. V extra úsporném režimu dokonce 50 dní, avšak to se vše s přídomkem chytrý vypne. Ve výbavě nechybí ani GPS, pokud ji zapnete, klesne výdrž na 25 hodin. Opětovné nabití zabere necelé 2 hodinky.

Amazfit GTR 4 se na českém trhu začnou prodávat ve druhé polovině září za 5 499 Kč.