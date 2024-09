AirPods 4 jsou předzvěstí toho, co (ne)najdeme v balení příštích iPhonů

Fotografie: Apple

V rámci včerejšího uvedení novinek s logem nakousnutého jablka jsme se dočkali také nových sluchátek AirPods 4, která se Apple rozhodl tak trochu netradičně rozdělit do dvou modelů – jednoho s podporou ANC a druhého bez. Za cenu 4 990 Kč, respektive 3 690 Kč získáte pecková sluchátka osazená čipem H2 pro čistší hovory a odolností IP54. Ve výbavě také najdeme personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy či výdrž až 30 hodin v případě kombinace energie uložené ve sluchátkách i pouzdru.

Kromě ANC se pak tyto dva modely odlišují také podporou bezdrátového nabíjení a několika dalšími maličkostmi. Zatímco verze bez ANC podporuje pouze drátové nabíjení skrze USB-C, pouzdro varianty s ANC můžete nabít i bezdrátově a podporuje funkci Najít. Apple každopádně u sluchátek přinesl i jednu další zajímavost.

Přichází definitivní konec příslušenství v balení?

Jak známo, již nějakou dobu Apple nepřidává do balení iPhonů (a také iPadů) nabíjecí adaptér, kdy se spoléhá na to, že zákazník již takovým adaptérem disponuje, případně si jej dokoupí. Podobná situace pochopitelně panuje i u Apple Watch a samozřejmě i sluchátek, avšak nová AirPods 4 přináší ještě jednu další změnu. Jak si můžeme všimnout v popisku příslušenství AirPods v různých obchodech, v balení najdeme tři položky, a to AirPods 4, nabíjecí pouzdro a dokumentaci s poznámkou, že nabíjecí kabel se prodává zvlášť.

Lze předpokládat, že kdokoliv, kdo si koupí sluchátka AirPods 4, bude disponovat i potřebným kabelem, i když paradoxně u AirPods Pro 2 například kabel v balení zůstává (ta byla sice představena dříve, ale Apple v minulosti již změnil obsah balení dříve uvedených produktů). Spíše se tak jedná o indicii, že bychom nemuseli najít USB-C kabel například ani u příští generace iPhonů.

Názor autora

Ačkoliv osobně nepovažuji chybějící kabel za velký problém a domnívám se, že většina zájemců o tato sluchátka již bude disponovat solidní sbírkou těchto kabelů, případně si jeden (třeba i jen za pár desítek korun) dokoupí, chápu, že zarytí vyznavači „kompletního“ příslušenství z tohoto kroku nadšení nebudou. Co mi vadí více, je pak to, jak je Apple nekonzistentní v obsahu balení, u nějž se odkazuje na environmentální důvody, a když už z daného důvodu nedodává adaptér či kabel u jednoho produktu, působí zkrátka zvláštně, že u jiného produktu (v tomto případě bezdrátových sluchátek) je to v pořádku. Chybějící kabel u cenově dostupných AirPods 4 je podle mě jen předzvěstí toho, čeho se docela dost pravděpodobně dočkáme u iPhonů 17 a dalších zařízení s logem nakousnutého jablka, tj. absence kabelu. Ostatně Sony je v tomto ohledu u svých Xperií průkopníkem, a kabely nedodává již nějakou dobu.