„Áčková“ ochrana pro nová „Áčka“ od Samsungu? PanzerGlass takovou má

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

PanzerGlass se nesoustředí jen na ochranu iPhonů, v nabídce naleznete i ochranu dalších smartphonů. Kromě ochrany špičkových smartphonů se PanzerGlass soustředí i na oblíbenou střední třídu, aktuálně se nám do redakce dostala sestava příslušenství pro nejnovější Samsung Galaxy A55 a také A35. Není se čemu divit, netřeba asi připomínat, že „Áčka“ od Samsungu patří vůbec k těm nejoblíbenějším smartphonům.

PanzerGlass se rozhodl, že nabídne prakticky kompletní portfolio, těšit se tedy můžete na ochranná skla, dokonce ve stupni krytí Platinum Strenght i ochranné kroužky fotoaparátu HoOps, nad kterými jsme se rozplývali už u iPhonů. Samozřejmostí jsou pak ochranné kryty, které využívají technologii ochrany nárazu D3O. Na ty nejzajímavější kousky z portfolia PanzerGlass pro Galaxy A55/A53 se zaměříme dne.

D3O je základ!

Každý telefon potřebuje pořádný ochranný kryt a PanzerGlass takový samozřejmě má. Nám na test dorazily kryty HardCase D3O (Black Edition) a PanzerGlass HardCase D3O (Clear Edition). Rozdíl je jasný, Black Edition je neprůhledný a matný, Clear Edition je průhledný. U obou se můžete spolehnout na ochranu D3O, která zvyšuje odolnost na zcela novou úroveň. Tato zesílená ochrana proti nárazu garantuje, že zařízení může spadnout z výšky až 4,8 m (4×MIL-STD 810) a nic se mu nestane. A ano, polykarbonát nežloutne! PanzerGlass HardCase byl vyvinut v rámci partnerského programu Samsung Mobile Accessory Partnership Program (SMAPP).

Jedná se o program certifikace designu a kvality, který provádí společnost Samsung Electronics v rámci spolupráce s partnery. Produkty, které byly certifikovány prostřednictvím systému ověřování kvality společnosti Samsung Electronics, jsou označeny logem „DesignedForSamsung“, které je vytištěno na vnější straně produktu nebo na obalu.

Kryty D3O jsou dotaženy do detailu. Kupříkladu zadní část krytu lehce vystupuje nad okraje čoček fotoaparátů, díky čemuž čočky chrání. V ruce kryt nijak neprokluzuje, zlepšuje se tedy i úchop, to pokud by vám náhodou vadilo, že hrany Galaxy A55 jsou poměrně ostré. Oceňuji, že všechna tlačítka jsou krytem chráněna a nabízí skvělou zpětnou vazbu při stisknutí, nemusíte se tedy obávat žádných „gumových“ stisků, které by znepříjemňovaly práci, stejně tak je zachována plná podpora bezdrátového nabíjení. Za každý prodaný produkt přispívá PanzerGlass na projekt The Perfect World Foundation pro ochranu oceánů. Kryty stojí zhruba 749 Kč.

A HoOps?

I přestože D3O kryty nabízí ochranu i fotoaparátů, a to díky tomu, že jsou nad okolím čoček vystouplé, stále se může hodit ochrana samotných čoček pomocí kroužků HoOps – to pokud telefon často nosíte v tašce nebo kapse, kde máte i ostré předměty, například klíče. Kroužky HoOps se instalují velice snadno, nejdříve povrch čoček očistíte pomocí přibaleného hadříku, následně pomocí samolepky odstraníte prach a na modul s fotoaparáty opatrně přitisknete aplikátor, ve kterém jsou předinstalované čočky. Jakmile aplikátor dosedne na tělo a čočky, ihned se přilepí k čočkám a vy už jen sejmete instalační aplikátor.

Kroužky jsou průhledné, bočnice černé. Kroužky jsou tlusté pouze 0,4 mm a na stupnici tvrdosti dosahují hodnoty 9H, bočnice kroužků jsou černé. Ochranné kroužky nijak nezkreslují kvalitu fotografií ani neovlivňují funkčnost ostření. A jak vlastně kroužky fungují? Za běžných okolností ochrání čočky proti poškrábání, pokud telefon spadne na zem přímo na zadní stranu, čočky jsou koncipované tak, že při silném nárazu prasknou, a ochrání tak fotoaparát, podobně jako například cyklistická helma vaši hlavu při pádu na kole.

Osobně jsem byl spokojen s jednoduchou aplikací, na modul fotoaparátů se kroužky přichytnou bez jakýchkoliv vzduchových bublin, na svém místě drží opravdu poctivě, samozřejmostí je plná kompatibilita kroužků s kryty PanzerGlass – výřezy jsou dostatečně široké, aby kroužky nijak nezavazely. Za set kroužků zaplatíte velmi příjemných 349 Kč.

Skla? Platinum Strenght, samozřejmě

Osobně využívám PanzerGlass sklíčko na svém iPhonu 15 Pro Max a musím uznat, že jsem ohromen jeho odolností. Telefon často nosím v tašce spolu snad úplně se vším, na co si vzpomenete. Telefon se navíc již několikrát nedobrovolně proletěl a přesto sklo stále vypadá jako nové, dokonce bych jen stěží našel nějaký vlasový škrábanec. Netřeba tedy polemizovat o kvalitě ochrany, stejnou PanzerGlass slibuje i u skel pro řadu Galaxy A. I skla pro řadu Galaxy A jsou opatřeny certifikátem „DesignedForSamsung“.

Osobně jsem vyzkoušel skla Ultra-Wide Fit Platinum Strenght a Ultra-Wide Fit PanzerGlass Privacy pro Galaxy A55 s odolností 9H a tloušťkou 0,4 mm a musím uznat, že díky přibalenému rámečku je instalace hračkou, stejně jako u iPhonů. Stačí nasadit rámeček, který přesně kopíruje prostor, kam se má sklíčko nalepit. Poté sklo položit, chvíli počkat, sejmout rámeček a strhnout přední ochranu skla. Žádných bublinek se obávat nemusíte, sklo se během chvíle přilne po celé ploše a pokud byste přeci jen narazili na nějakou nedokonalost, například smítko prachu, sklo stačí nadzvednout, smítko pomocí samolepky odstranit a opětovně přiklopit – lepivá vrstva se automaticky přichytí, sklo se tím pádem nijak neznehodnotí (ochranné sklo PanzerGlass lze až 200krát reinstalovat). Osobně jsem nadšen z toho, že je rámeček vyroben z biokompostovatelného materiálu, po aplikaci skla jej tedy klidně můžete hodit do vašeho kompostu.

V neposlední řadě také přijde vhod informace, aby si uživatel, který si na telefon řady Galaxy A nainstaloval sklo, znovu naskenoval otisk prstu (s již nasazeným sklem) a předtím povolil zvýšenou citlivost obrazovky. Sklo Privacy tuto možnost nenabízí a otisk prstu se vám naskenovat nepovede, plyne to z podstaty – zatmavené sklo bohužel otisk „nepřečte“ – přesto jej považuji za opravdu povedené a nápomocné, zvláště pokud se strachujete o svoje data. Sklíčka mají povrchovou úpravu pro minimalizaci šmouh, snížení stop otisků prstů a mastnoty. Skla vyjdou na 699 Kč.

Proč zařízení chránit?

Možná si říkáte, že ochrana je vlastně zbytečná, když moderní smartphony nabízí odolné displeje, hliníkové rámečky nebo tvrzené plasty. Opak je ale pravdou, sklíčka jsou stále nejzranitelnějším místem celého smartphonu a výměna skla vás může stát klidně i polovinu ceny nového telefonu. Základní investice do ochranných prvků vás může vyjít na pár stokorun, rozdíl je tedy citelný. Ochranné prvky navíc oceníte i při prodeji zařízení – jakmile sundáte sklo a obal, máte před sebou prakticky nové zařízení, které se bude mnohem lépe prodávat.