Zrychlí Samsung bezdrátové nabíjení? Chystá údajně novou nabíječku

Samsung v současné době intenzivně připravuje novou vlajkovou řadu Galaxy S26, která by mezi novinkami možná mohla nabídnout rychlejší bezdrátové nabíjení. Naznačují to informace od Winfuture (viz winfuture.de), které hovoří o tom, že Samsung brzy představí zbrusu nový model bezdrátové nabíječky.
Dosud bylo možné nabíjet vhodné mobily Samsung bezdrátově s maximálním výkonem 15 W prostřednictvím nového standardu Qi2. To by se s řadou Galaxy S26 mělo změnit. Samsung totiž pracuje na novém bezdrátové nabíječce s výkonem až 25 W.
Konkrétně se jedná o nový Samsung Magnetic Wireless Charger s modelovým označením EP-P2900, který podle současných informací nabídne právě 25 W. Podporovány mají být samozřejmě modely řad Galaxy S a Galaxy Z a současně i bezdrátová sluchátka Galaxy Buds.
V tuto chvíli není zřejmé, zda bude 25W bezdrátové nabíjení umět celá řada modelu Galaxy S26, nebo tento výkon Samsung ponechá jen vrcholné variantě s přídomkem Ultra. Vše se dozvíme nejdříve v lednu, kdy by mohla být řada Galaxy S26 odhalena.
