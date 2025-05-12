mobilenet.cz na sociálních sítích

Zrychlí Samsung bezdrátové nabíjení? Chystá údajně novou nabíječku

Michal Pavlíček
Zrychlí Samsung bezdrátové nabíjení? Chystá údajně novou nabíječku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výkon dosáhne 25 W
  • Není jasné, zda bude shodný pro celou řadu Galaxy S26

Samsung v současné době intenzivně připravuje novou vlajkovou řadu Galaxy S26, která by mezi novinkami možná mohla nabídnout rychlejší bezdrátové nabíjení. Naznačují to informace od Winfuture (viz winfuture.de), které hovoří o tom, že Samsung brzy představí zbrusu nový model bezdrátové nabíječky.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dosud bylo možné nabíjet vhodné mobily Samsung bezdrátově s maximálním výkonem 15 W prostřednictvím nového standardu Qi2. To by se s řadou Galaxy S26 mělo změnit. Samsung totiž pracuje na novém bezdrátové nabíječce s výkonem až 25 W.

Pohřeb se nekoná. Galaxy S26 Edge prý žije – aktualizováno
Konkrétně se jedná o nový Samsung Magnetic Wireless Charger s modelovým označením EP-P2900, který podle současných informací nabídne právě 25 W. Podporovány mají být samozřejmě modely řad Galaxy S a Galaxy Z a současně i bezdrátová sluchátka Galaxy Buds.

V tuto chvíli není zřejmé, zda bude 25W bezdrátové nabíjení umět celá řada modelu Galaxy S26, nebo tento výkon Samsung ponechá jen vrcholné variantě s přídomkem Ultra. Vše se dozvíme nejdříve v lednu, kdy by mohla být řada Galaxy S26 odhalena.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Prý zrychlí 🤣
