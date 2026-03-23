12. iPad na obzoru? Letošní novinka by konečně měla zvládat Apple Intelligence

Apple se podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) připravuje na osvěžení svého nejlevnějšího tabletu. Přestože byl základní iPad během březnových oznámení nových produktů nápadně opomenut, zprávy z dodavatelského řetězce naznačují, že jeho premiéra je na spadnutí. Model by mohl dorazit na trh již během dubna nebo května letošního roku.
Nejpodstatnější změnou bude výměna vnitřního hardwaru. Současná 11. generace iPadu využívá čip A16 Bionic, který sice stále dostačuje na běžné úkoly, ale postrádá výkon pro moderní funkce umělé inteligence zvané Apple Intelligence. Nová verze má přeskočit jednu generaci a nabídnout procesor Apple A18.
Tento krok není náhodný. Zmíněný procesor je navržen tak, aby zvládal Apple Intelligence, což je klíčový prvek, který Apple postupně integruje do celého svého portfolia. Základní iPad je v současnosti posledním hlavním produktem v nabídce, který tyto AI funkce nepodporuje. S novým procesorem by se tak i nejlevnější tablet dočkal pokročilých nástrojů pro psaní, generování obrázků nebo vylepšené Siri.
Zatímco uvnitř dojde k velkým změnám, zvenčí by měl iPad zůstat prakticky identický. Apple pravděpodobně zachová stávající šasi s 10,9" displejem a USB-C konektorem. Ostatní funkce se zřejmě nijak zásadně měnit nebudou a opět bychom se tak měli dočkat tabletu, který bude cenou na poměry Applu velice dostupný.