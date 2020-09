Systém Android slaví 12. narozeniny. Víte, co měla první verze společného s Applem?

Fotografie: pixabay.com

Doba letí neúprosně kupředu a časy, kdy jsme využívali tlačítkové Nokie se Symbianem, jsou nenávratně pryč. Jedním z mnoha důvodů, proč ke změně došlo, je i Google a jeho operační systém Android. A přesně před 12 lety, 23. září 2008, byla vydána první plná verze operačního systému Android.

Téměř 10 let sladkostí

Google si od počátku dokázal pohrát s názvem jednotlivých verzí, od počátku tak nevyužíval jen prosté číselné označení, ale vždy přidal i přídomek. Nešlo navíc o nějaký náhodný název, ale vždy o konkrétní sladkost. Pojmenování také ctilo abecední pořadí, což si možná mnozí z vás ještě dobře pamatují. Vzpomenete si však na jméno Androidu 1.0, který byl vydán právě 23. září 2008?

Historie všech verzí OS Android, které byly spjaty se sladkostmi

Pro někoho mohlo jít o vcelku překvapivé pojmenování, možná si Google chtěl tak trochu rýpnout do konkurence. Každopádně první Android 1.0 se jmenoval Apple Pie. Zpočátku byl vývoj vcelku překotný a na první, ale i na druhou verzi (Android 1.1 Bannana Bread) si téměř nikdo nevzpomene, v telefonech se totiž prakticky neohřály. Většího ohlasu se dočkala až třetí verze s označením Android 1.5 Cupcake, která dorazila poslední dubnový den roku 2009 a uživatelé ji mohli využívat například v HTC Hero, LG GW620 nebo Samsungu Galaxy Spica (i5700). Ve stejném roce dorazil ještě Android 1.6 Donut, který byl již skutečně masově rozšířen. Přispělo k tomu také ustálení vydávání nových verzí zhruba jedenkrát do roka, výjimkou byly jen menší aktualizace v průběhu roku.

Až do roku 2018 se Google striktně držel sladkostí a převážně dával verzím obecná pojmenování, například Froyo (Frozen Yoghurt), Lollipop nebo Jelly Bean. Pouze dvakrát v celé historii Google přistoupil ke spolupráci se známým výrobcem cukrovinek. Prvně se tak stalo 3. září 2013, kdy se světu oficiálně představil Android 4.4 KitKat, podruhé 21. srpna 2017, kdy jsme se dočkali Androidu 8.0 Oreo, který ještě pravděpodobně někteří z vás ve svých telefonech či tabletech mají.

Vůbec poslední verzí, která „chutnala sladce“, byl Android 9.0 Pie. Pokud chtěl Google udržet abecední pořádek, čekal ho nelehký úkol s písmenem Q, a možná právě proto se rozhodl přídomky u jednotlivých verzí Androidu vypustit. Loni jsme se tak dočkali jubilejního Androidu 10, který se snaží tvářit dospěleji a dle Googlu je kratší pojmenování pro uživatele také srozumitelnější.

Zářná budoucnost

Před několika dny Google představil nejnovější Android 11, který se bude postupně rozšiřovat na mnoho současných telefonů. Již nyní si jej můžete užívat například v telefonech Pixel. V posledních letech se Android stabilně usadil na prvním místě žebříčku nejpoužívanějších operačních systémů světa. Je však nutno podotknout, že velkou zásluhu na tom má v podstatě nulová konkurence. Dle statistik agentury IDC se Android těší tržnímu podílu mezi 85 a 86 %, a to v letech 2018, 2019 a 2020. Výhled do let nejbližších pak ukazuje, že by tržní podíl měl nepatrně růst, vždy však pouze o desetiny procenta. V tuto chvíli tak lze bezpečně říci, že tu s námi Android bude ještě dlouho a kdo ví, zda jej vůbec někdy někdo ohrozí.