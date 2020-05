Žhavá novinka Samsung Galaxy A41 v redakci. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Novinka z populární řady A od Samsungu dorazila v líbivé modré barvě, která hází duhové odlesky, a na zádech si můžeme všimnout mírně odlišné textury ve spodní části. Telefon však popravdě nejvíc oslní svými (na dnešní poměry) kompaktními rozměry, které činí 149,9 × 69,8 × 7,9 milimetrů. V kombinaci s nízkou hmotností 152 gramů se jedná o zařízení, které skvěle padne do ruky a příliš vás nezatíží ani v kapse od saka. Dojem nekazí ani levnější plastová záda, cívku pro bezdrátové nabíjení pod nimi však pochopitelně nenajdete.

Na přední straně nového Samsungu Galaxy A41 čeká 6,1" Super AMOLED displej s poměrem stran 20:9 a jemností 431 pixelů na palec. Obrazovka se Samsungu povedla na jedničku, neboť disponuje krásným podáním barev, příkladnými pozorovacími úhly i jasem dostatečně vysokým na to, abyste telefon mohli komfortně používat na přímém slunci. V kombinaci se svižně reagující optickou čtečkou otisků prstů integrovanou v displeji a poměrně tenkými rámečky je jasné, že právě zobrazovací panel bude představovat jednu ze silných stránek telefonu.

Z konektorové výbavy potěší přítomnost 3,5mm jacku na spodní straně, kde je situován také USB-C port, mikrofon pro telefonní hovory a mřížka hlasitého reproduktoru. Zvuk z něj vycházející je bohužel poměrně plechový, nemá nijak výrazné basy a při vyšší hlasitosti dochází ke zkreslení. Lépe na tom snad bude poslech do sluchátek, což otestujeme v naší podrobné recenzi.

64GB úložiště typu eMMC 5.1 naštěstí lze rozšířit.

Vyloženě nenadchne ani volba nasadit čipset MediaTek Helio P65, který je vyrobený 12nm technologií. Společnost mu dělá 4 GB RAM a 64GB integrované úložiště typu eMMC 5.1. To lze alespoň rozšířit skrze paměťovou kartu typu microSD. Ačkoliv se nejedná o nijak zvlášť výkonný hardware (s přihlédnutím k cenovce 8 tisíc korun), je chod telefonu svižný. To je umožněno také díky novému Androidu 10 s podařenou nadstavbou One UI 2. Stejně bychom však uvítali rychlejší typ úložiště či výkonnější procesor, který by více odpovídal ceně.

Nižší výkon by se teoreticky mohl projevit alespoň na delší výdrži. Uvnitř telefonu najdeme baterii o kapacitě 3 500 mAh, která podporuje 15W nabíjení. 15W napájecí adaptér na vás čeká již v základním balení, takže není potřeba dalších investic, což chválíme. Z další výbavy stojí za zmínku podpora Bluetooth 5.0 či NFC pro bezkontaktní platby či nabíjení.

Nakonec se zastavíme u fotoaparátů, jimž dominuje 48Mpx hlavní snímač o světelnosti f/2.0. Ten pořizuje na první pohled vcelku pěkné snímky: v nativním 48Mpx rozlišení i „standardním“ rozlišení 12 megapixelů. Potěší zejména solidní dynamický rozsah či líbivé barevné podání. Méně pak pomalejší postprocessing, kdy po pořízení snímku chvíli čekáte, než jej telefon „schroustá“ a vykreslí do finální podoby, což je patrné zejména při aktivovaném HDR. Dále se můžete spolehnout na 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který má poměrně výrazný efekt rybího oka (což nemusí být nutně považováno za negativum). Nakonec výrobce telefon osadil 5Mpx snímačem hloubky, na jehož místě bychom raději viděli teleobjektiv či dedikovanou makro kamerku (alespoň o 5Mpx rozlišení). Brzy na mobilenet.cz najdete článek detailně zaměřený na fotoaparáty včetně fotosrovnání s jinými telefony v podobné cenové relaci.

Telefon lze v současnosti předobjednat za necelých osm tisíc korun. Přijde vám tato cena vzhledem k výbavě adekvátní? Napište nám váš názor do komentářů a zároveň se nezapomeňte zeptat na cokoliv, co vás zajímá.