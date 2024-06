Všechno jednou končí, Samsungy Galaxy A51 5G a A41 přichází o podporu

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung patří mezi výrobce telefonů s Androidem, kteří se pyšní příkladnou softwarovou podporou, a to již několik let. Důkazem jsou i několik let staré kousky. Ovšem vše jednou končí a softwarová podpora teď vypršela hned třem Samsungům současně. Jak informuje sammobile.com, do pomyslného životního cíle došly modely Galaxy A51 5G, Galaxy A41 a Galaxy M01.

Všechny tři jmenované kousky se představily před 4 lety a startovaly na Androidu 10. Zatímco telefony Galaxy A41 a Galaxy M01 skončily už na Androidu 12, Galaxy A51 5G se dočkal i Androidu 13. Poté pokračovaly aktualizace bezpečnostních záplat, které trvaly předem avizované 4 roky. V tuto chvíli se tak již nepočítá s tím, že by na zmíněné telefony dorazila jakákoliv aktualizace.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A51 5G Rozměry 158,9 × 73,6 × 8,7 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 980 , 4×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A41 Rozměry 149,9 × 69,8 × 7,9 mm , 152 g Displej Super AMOLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Mediatek helio P65 , 2×2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 3 500 mAh