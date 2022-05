ZenBook Pro 14 DUO přichází s dvojicí obřích OLED displejů a GeForce RTX 3050Ti

ASUS v minulosti představil celou řadu profesionálních ZenBooků s velkým zobrazovacím panelem i špičkovým výkonem, dnes představený ZenBook Pro 14 Duo OLED však i přesto slibuje novou éru produktivity. Začněme displeji, které jsou hned dva a kromě toho, že jsou dotykové, nabídnou rovněž moderní zvýšenou obnovovací frekvenci (120 Hz). Klasická obrazovka ve víku o rozlišení 2,8K se chlubí uhlopříčkou 14,5", sekundární displej umístěný nad klávesnicí pak 12,7", navíc má oproti předchozí generaci vylepšenou svítivost až 500 nitů. Díky aplikace ScreenXpert jej lze využívat jako ovládací panel, ale také z něj rychle spouštět aplikaci či na něm psát rukou (perem).

Chytře je vyřešeno rovněž chlazení, které výrobce označuje jako AAS Ultra – má se jednat o aktivní aerodynamický chladící systém, jenž využívá nejen duální trubici pro odvod tepla, ale také speciální větráčky (jeden s 93 a druhý s 97 lopatkami). Výsledkem je o 38 % efektivnější proudění vzduchu, tedy i ochlazování celého systému, což je potřeba zejména při náročnějších operacích. Milovníci ticha naopak ocení tzv. Whisper režim, kdy se má hlasitost chlazení snížit pod úroveň 28 dB.

Do ZenBooku o hmotnosti 1,7 kg a tloušťce 17,9 mm se dále podařilo vměstnat (v nejlépe vybavené konfiguraci) 12. generaci Intel Core i9 (12900H) spolu s grafickou kartou GeForce RTX 3050Ti, 32 GB RAM LPDDR5 na taktu 4 800 MHz a až 2TB SSD. Zařízení tak bez problémů zvládne i ty nejnáročnější programy pro střih videa, hraní her či 3D modelování. Dostatek výkonu na cestách má zajistit 76Wh baterie s podporou 180W nabíjení (150 W, pokud není zařízení osazeno kartou RTX 3050Ti).

Larger, brighter, 16:10, 2.8K, OLED, 120Hz, Touch panel - WHAT?! Yes, believe it.... 🤯💻👀

Keep in touch in the #ASUS Twitter Live for more details!👇👇👇#Zenbook #ASUSLaunchEvent #ThePinnacleOfPerformance https://t.co/LVE3DIrYI8 pic.twitter.com/fdPkg6qIwF