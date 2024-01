EU chce, aby hudební streamovací platformy spravedlivěji platily umělcům

Jak se lze dočíst přímo v tiskové zprávě Evropského parlamentu, jeho poslanci žádají, aby byli chráněni autoři a rozmanitost hudebních streamovacích platforem v EU. Evropský parlament tak ve středu vyzval k zavedení pravidel, která by podle jeho slov zajistila spravedlivost a udržitelnost odvětví streamování hudby a podpořila kulturní rozmanitost.

The European Parliament has called for EU rules to ensure the music streaming sector is fair and sustainable, and to promote cultural diversity.



