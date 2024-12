Zavítá na váš iPhone iOS 19? Podívejte se na seznam kompatibilních zařízení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou ze silných stránek produktů společnosti Apple je bezpochyby dlouhá softwarová podpora, která byla u Applu „populární“ ještě dávno předtím, než ji začali významněji řešit výrobci smartphonů s operačním systémem Android. Zajímavostí přitom je, že Apple se konkrétní délkou softwarové podpory u svých zařízení nijak zvlášť nechlubí, přestože by rozhodně mohl. Aktuálně nejstarším stále podporovaným iPhonem je model iPhone Xs (Max), uvedený 21. září 2018. Navíc jeho podpora rozhodně nekončí, neboť na něj dorazí také chystaný iOS 19.

Operační systém iOS 19 by měl (společně s iPadOS 19) dorazit v příštím červnu, kdy se má konat rovněž konference WWDC 2025. Bude se však jednat pouze o beta verze, zatímco plná verze by měla dorazit až v září. Prozatím o iOS 19 mnoho nevíme, šušká se však o tom, že by měl tento systém dorazit s chytřejší Siri, která bude umět konverzovat podobným způsobem jako skutečná osoba.