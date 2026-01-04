mobilenet.cz na sociálních sítích

Zatopí Samsungům ve střední třídě? Na český trh přichází Vivo V70 FE

Michal Pavlíček
3
Zatopí Samsungům ve střední třídě? Na český trh přichází Vivo V70 FE
Fotografie: Vivo
  • Lákadlem je procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo
  • Zaujme baterie s kapacitou 7 000 mAh a 90W nabíjení
  • Volit je možné mezi 256GB a 512GB pamětí
  • Cena startuje na 9 999 Kč

Vivo se rozhodlo vyztužit svou pozici ve střední třídě, a to pomocí nové řady V70. Vrásky konkurenci by mohla nadělat novinka s označením Vivo V70 FE, neboť míří do poctivé střední třídy a má v rukávu i nějaký ten trumf, kterým dokáže zaujmout.

Vivo V70 FE

Telefon pohání výkonný procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Zařízení bude dostupné výhradně s 8GB operační pamětí, avšak v případě úložiště budete moci volit mezi 256 GB a 512 GB. Konstrukce si navíc zachovává štíhlý profil kolem 7,6 mm, přestože se uvnitř nachází křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 7 000 mAh. Tu lze dobíjet kabelem o maximálním výkonu 90 W. Výrobce slibuje, že baterie při běžném používání výdrží i 5 let.

Vivo V70 FE

V oblasti fotografie se Vivo rozhodně snaží. Hlavní modul tvoří 200megapixelový snímač s optickou stabilizací, kterému sekunduje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Pro přisvícení je k dispozici Aura Light, tedy světelný kruh složený z několika diod.

Zobrazování pak zajišťuje 6,83" AMOLED panel s 1,5K rozlišením a adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. Praktickým doplňkem je zvýšená odolnost proti vodě a prachu splňující normy IP68 a IP69, což zaručuje ochranu i proti pádu do vody. Prostředí zajišťuje nejnovější Android 16 a Vivo potvrzuje 5 velkých aktualizací a celkem 5letou softwarovou podporu.

Vivo V70 FE

Nové Vivo V70 FE se od 1. dubna nabízí na českém trhu za 9 999 Kč v případě 256GB varianty a za 11 499 Kč pokud sáhnete po 512GB verzi. Obě varianty však budou dostupné i v prémiovém setu se sluchátky Vivo Buds Air3 a rychlonabíječkou vivo 90W Flash Charge za 10 999 Kč (256 GB) a 12 499 korun (512 GB). V rámci zaváděcí akce je ale lze získat se slevovým kódem za 9 999 Kč(256 GB) a 10 999 korun (512 GB), tedy za ceny ve výši běžné verze bez příslušenství. Další slevu ve výši 7 % lze získat v případě, že studujete a máte průkaz ISIC a za případnou recenzi obdrží uživatel 500 Kč.

Technické parametry Vivo V70 FE 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce163,7 × 76,2 × 7,6 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,83" (? × ? px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7360-Turbo,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026, 11 499 Kč
tisková zpráva
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Kdyby neměl ten málo výkonný cpu tak by to šlo ale takhle a za 10k? :D i A37 s 1480 Exynos je lepší :D tohle je meh.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Kdo bude chtít Samsung, tak si stejně koupí Samsung a o tohle ani nezavadí. A kdo bude vybírat podle výbavy, tak si koupí Poco. 😀
Odpovědět
Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 14:53
.. bohužel jen další PŘEDRAŽENÝ SHIT = NEBRAT !!

Kdo si VÁŽÍ svých Peněz, BERE JEDNOZNAČNĚ Poco X8 Pro a Ještě LÉPE MAX :))

Ideálně samo v AKCI ;)
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze