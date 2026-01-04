Zatopí Samsungům ve střední třídě? Na český trh přichází Vivo V70 FE

Vivo se rozhodlo vyztužit svou pozici ve střední třídě, a to pomocí nové řady V70. Vrásky konkurenci by mohla nadělat novinka s označením Vivo V70 FE, neboť míří do poctivé střední třídy a má v rukávu i nějaký ten trumf, kterým dokáže zaujmout.
Telefon pohání výkonný procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Zařízení bude dostupné výhradně s 8GB operační pamětí, avšak v případě úložiště budete moci volit mezi 256 GB a 512 GB. Konstrukce si navíc zachovává štíhlý profil kolem 7,6 mm, přestože se uvnitř nachází křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 7 000 mAh. Tu lze dobíjet kabelem o maximálním výkonu 90 W. Výrobce slibuje, že baterie při běžném používání výdrží i 5 let.
V oblasti fotografie se Vivo rozhodně snaží. Hlavní modul tvoří 200megapixelový snímač s optickou stabilizací, kterému sekunduje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Pro přisvícení je k dispozici Aura Light, tedy světelný kruh složený z několika diod.
Zobrazování pak zajišťuje 6,83" AMOLED panel s 1,5K rozlišením a adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. Praktickým doplňkem je zvýšená odolnost proti vodě a prachu splňující normy IP68 a IP69, což zaručuje ochranu i proti pádu do vody. Prostředí zajišťuje nejnovější Android 16 a Vivo potvrzuje 5 velkých aktualizací a celkem 5letou softwarovou podporu.
Nové Vivo V70 FE se od 1. dubna nabízí na českém trhu za 9 999 Kč v případě 256GB varianty a za 11 499 Kč pokud sáhnete po 512GB verzi. Obě varianty však budou dostupné i v prémiovém setu se sluchátky Vivo Buds Air3 a rychlonabíječkou vivo 90W Flash Charge za 10 999 Kč (256 GB) a 12 499 korun (512 GB). V rámci zaváděcí akce je ale lze získat se slevovým kódem za 9 999 Kč(256 GB) a 10 999 korun (512 GB), tedy za ceny ve výši běžné verze bez příslušenství. Další slevu ve výši 7 % lze získat v případě, že studujete a máte průkaz ISIC a za případnou recenzi obdrží uživatel 500 Kč.
Technické parametry Vivo V70 FE 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,7 × 76,2 × 7,6 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,83" (? × ? px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7360-Turbo,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|duben 2026, 11 499 Kč
Kdo si VÁŽÍ svých Peněz, BERE JEDNOZNAČNĚ Poco X8 Pro a Ještě LÉPE MAX :))
Ideálně samo v AKCI ;)
Načíst všechny komentářePřidat názor