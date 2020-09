Zatočí Rusko s vysokými poplatky v App Store?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Médii v současnosti probíhá kauza točící se kolem praktik cupertinského giganta a jeho virtuálního obchodu App Store. Důsledkem toho vydavatel Epic Games stáhl hru Fortnite z App Storu a spor putoval k soudu.

Russian lawmaker tries to curb mobile app payouts for Apple and Google https://t.co/bbDeyEkbHe pic.twitter.com/RrYtnV1FQr — Reuters Legal (@ReutersLegal) September 1, 2020

Pokud stojíte na straně Epic Games, alespoň nějaké učinění spravedlnosti za dost by vám mohlo přinést Rusko. Jak, říkáte si? To shledalo Apple vinným kvůli využívání protisoutěžních praktik a narušení hospodářské soutěže. K ruskému dolnímu parlamentu se nově dostal rovněž návrh na omezení maximální výše poplatků, které si Apple účtuje z každé transakce v App Store. Výše poplatků by měla být omezena na (maximálně) 20 %. Dodejme, že pokud by se toto opatření prosadilo, bylo by platné pravděpodobně pouze na území Ruska.

Podle zdrojů agentury Reuters brzy dojde k hlasování, během něhož se rozhodne, jestli je správné omezovat výši poplatků z prodeje aplikací ve virtuálních obchodech u společností, jako je Apple a Google.