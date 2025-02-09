Zásadní zlom? iPhony 17 možná v rámci EU přijdou o slot pro SIM kartu

Mobilní telefony dost možná stojí před dalším zásadním milníkem, na který se jednou bude vzpomínat. Ve hře je totiž definitivní opuštění slotu pro fyzickou SIM kartu a v případě českého trhu by to mohl jako první rozseknou Apple s příchodem řady iPhonů 17. Pro Apple jako takový by nešlo o zcela novou věc. V USA již slot pro fyzickou SIM kartu postrádají všechny kousky od modelové řady iPhonů 14.
Server Macrumors (viz macrumors.com), odkazující se na dobře obeznámené zdroje, informuje, že zaměstnanci všech autorizovaných prodejen v rámci Evropské unie absolvují školení týkající se iPhonů s podporou eSIM. Proškolení musí proběhnout do 5. září, což znamená do konce tohoto týdne. Již příští úterý totiž dojde k představení nových iPhonů 17 a následně už budou uživatelé připraveni s dotazy na přenos dat a věcí z fyzické SIM karty na nano SIM kartu, přičemž ve všem by zaměstnanci měli být nápomocni.
Pakliže by se informace o školení zaměstnanců potvrdila, mohlo by to naznačovat, že na trzích Evropské unie skutečně nové iPhony již nenabídnou prostor pro vložení nano SIM karty. Informace o školení jsou údajně dostupné v aplikaci SEED od Applu, kterou používají zaměstnanci v obchodech Apple Store i zaměstnancí v autorizovaných prodejnách Apple po celém světě. To dává dále možnost, že se Apple zbaví fyzického slotu pro SIM karty nejen v rámci Evropské unie.
Ve hře samozřejmě mohou být výjimky, kdy na některých trzích by tento krok nedával Applu smysl, ať už z důvodu nepřipravenosti místních operátorů nebo uživatelů. Vše podstatné se dozvíme již v úterý 9. září, kdy Apple odhalí veškeré novinky, a to na příklad včetně očekávaného extra tenkého iPhonu 17 Air.
Načíst všechny komentářePřidat názor