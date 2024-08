„Základní“, přesto špičkový fotomobil? Podívejte se, jak fotí nový Pixel 9

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google Pixel 9 představuje cenově nejdostupnější model z aktuální řady, která obsahuje rovnou čtyři telefony, avšak jen tři jsou na našem trhu dostupné. V mnoha ohledech jsou přitom Pixely 9 identické, ať už se jedná o nasazení čipsetu Google Tensor G4, nijak extra rychlého nabíjení (Pixel 9 Pro XL je na tom v tomto ohledu nejlépe), sedmiletou softwarovou podporu či zaměření Googlu na různé AI funkce. V případě Pixelu 9 a Pixelu 9 Pro se pak dočkáte také identických rozměrů (s výjimkou jednoho gramu i hmotnosti), a tedy i víceméně identického designu. To, čím se novinka liší od vyšších modelů, je pak fotovýbava, která čítá dva snímače na zadní straně a obligátní selfie kameru v kruhovém „průstřelu“.

Jelikož se jedná o nejlevnější Pixel 9, i když by se s doporučenou cenou bezmála 23 tisíc Kč mohl zařadit hned mezi některé regulérní vlajkové smartphony, zajímalo nás, jak je na tom po stránce fotovýbavy. Jak známo, Google u svých telefonů umí dělat doslova (fotografickéú divy, neboť již několik let piluje chytré algoritmy, a když se k tomu přidá ještě tolik skloňovaná umělá inteligence, měli bychom se dočkat i tentokrát špičkových fotografií za všech světelných podmínek. Je tomu tak ale i ve skutečnosti? Níže se můžete podívat na tabulku se specifikacemi a poté se pustit do prohlížení.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 48 Mpx 10,5 Mpx Clona f/1.68 f/1.7 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 123˚ 95˚ (20 mm) Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,55" 1/3,1" Velikost pixelu 1,2 µm ? µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF PDAF OIS ano ne ne

Všechny snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Níže si pak můžete prohlédnout snímky vyfocené v různých světelných podmínkách, interiéru i exteriéru, ale třeba i ukázky portrétů či nočních záběrů.