Zajistí Huawei 5G infrastrukturu v Británii? Vyzývá k přehodnocení názoru

Fotografie: huawei.com

Většina států světa aktuálně řeší budování nové infrastruktury pro nastupující mobilní sítě 5G. Výjimkou není ani Velká Británie, která se původně rozhodla pro Huawei. Posléze však došlo k nátlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který inicioval obchodní válku, jejímž hlavním výsledkem je zařazení společnosti Huawei na černou listinu a následný zákaz obchodování s americkými společnostmi. Společným jmenovatelem důvodů je, že se Huawei může stát bezpečnostní hrozbou. Velká Británie proto z partnerství s Huawei v letních měsících vycouvala.

Situace by se však ještě mohla změnit, a to díky pravděpodobným výsledkům prezidentských voleb v USA. V nich se zřejmě nepodaří zvítězit současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi, z čehož by mohlo pramenit možné přehodnocení dřívějších restrikcí.

Ledacos naznačuje již rozhovor viceprezidenta společnost Huawei, Victora Zhanga, pro deník The Guardian. Ten uvedl, že doufá, že by nová americká vláda mohla zaujmout odlišné stanovisko. Na rozhovor byl Zhang očividně velmi dobře připraven, neboť naléhal, aby Velká Británie zůstala věrná svým kořenům jako rodiště první průmyslové revoluce. Uvedl rovněž, že by současné stanovisko mohlo mít vážné ekonomické dopady na Velkou Británii. Dle údajných nezávislých odhadů by se kvůli zpoždění nasazení sítí 5G mohlo jednat až o 18,2 miliard liber. Zhang proto doufá, že ministři Velké Británie v čele s premiére Borisem Johnsonem ještě své stanovisko dobře zváží.