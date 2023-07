Podle Reuters uvede Huawei koncem roku smartphone s 5G připojením

Pokud se alespoň okrajově zajímáte o svět mobilních telefonů a technologií obecně, nemohlo vám uniknout, že společnost Huawei posledních několik let bojuje se sankcemi, které na něj uvrhly Spojené státy americké ještě za doby vlády kontroverzního Donalda Trumpa. Huawei tak nemůže například do telefonů nasadit operační systém Android nebo používat vybrané technologie, jako je 5G připojení, neboť vláda USA označila Huawei za potenciální bezpečnostní riziko a zakázala americkým firmám dodávat společnosti klíčové komponenty.

Podle nejnovější zprávy agentury Reuters však letos Huawei možná konečně opět začne používat čipové sady umožňující připojení 5G, a tím vymaže velkou nevýhodu jeho smartphonů. Vyvinout je přitom měl společně s čínským partnerem Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

China's Huawei Technologies is plotting a return to the 5G smartphone industry by the end of this year, research firms said, adding that the Chinese tech giant could now get hold of 5G chips domestically https://t.co/XAEt3y506k pic.twitter.com/RNYJZKg53z