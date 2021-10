Zájem o Apple Watch 7 je mezigeneračně o 18 % vyšší, uvedl prodejce iWant

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nová generace Apple Watch 7 s mírně přepracovaným designem a větším displejem přichází ve 41mm a 45mm variantě a stejně jako další letošní novinky od Applu, mají také hodinky příznivější cenu, než se původně očekávalo. „Prodej nové generace Apple Watch se konečně spustil a poptávka je ve srovnání s loňským rokem podstatně vyšší. Konkrétně je množství předobjednávek nového modelu vyšší o 18 % než loni před spuštěním ostrého prodeje,“ říká produktový manažer sítě iWant Miloslav Winter.

V iWant zatím tvoří 40 % všech předobjednávek verze Cellular. Tři nejžádanější konfigurace prozatím představují:

45mm verze s inkoustovým hliníkem a inkoustovým sportovním řemínkem

45mm verze Cellular v provedení grafitová ocel a grafitovým milánským tahem

Sílícím tématem je aktuálně globální nedostatek čipů pro elektronická zařízení, ale také například automobilový průmysl. I v případě nových Apple Watch se to nyní kvůli silné poptávce projevuje nižší schopností prodejců pokrývat velký objem všech předobjednávek. „Je skvělé, že zhruba 70 % zájemců z předobjednávek se na své hodinky může těšit v brzké době. Víme nicméně, že kvůli globálním problémům s čipy nebudeme stoprocentně schopni pokrýt všechny předobjednávky. Očekáváme, že do konce roku to ale zvládneme,“ přibližuje Winter.

S uvedením sedmé řady hodinek Apple zároveň oficiálně snížil prodejní ceny starších modelů. iWant tak nabízí stále prodávané Watch Series 3 nyní za cenu startující na 5 490 Kč. Ostatní modely zlevnily o 1 400 až 2 000 Kč v závislosti na specifikaci. Historicky nejprodávanějším modelem jsou v iWant právě Apple Watch Series 3 z roku 2017. Vůbec nejpopulárnější specifikaci představuje velikost 42 mm ve vesmírně šedé barvě. Teprve poté v prodejích následují Series 5, Series 6 a nakonec Series 4 a SE, kterých se prodalo nejméně. Téměř třetina všech Apple Watch se u iWant od roku 2017 prodala v Praze, pětina v Plzni a zbytek v dalších regionech, kde má společnost své prodejny.