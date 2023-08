Začínáme testovat T Tablet od T-Mobile. Překvapí vás 7letou podporou?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Zařízení s logem některého z operátorů byla dříve poměrně běžná. V posledních letech se zdálo, že jim zcela odzvonilo, ale v loňském roce se T-Mobile připomněl vlastními T Phony. Ty letos upgradoval a navrch přihodil i vlastní tablet, který se nepřekvapivě jmenuje T Tablet. Vypadá velice nadějně, a to třeba i díky velmi zajímavě nastavené ceně pod hranicí 6 tisíc korun.

Prodejní balení je velmi skromné a kromě tabletu v něm naleznete již pouze stručný manuál a datový kabel, který samozřejmě slouží i k nabíjení. Na jednom konci je USB-C, na druhém USB-A. Na těle zařízení je pouze USB-C, na 3,5mm jack se již nedostalo. Spolehnout se však můžete na stereo reproduktory.

Na první pohled je tablet obyčejnějším kusem elektroniky, ale v dané cenové kategorii jde o očekávanou skutečnost. Naopak oceňujeme bytelnost tabletu, který je tak možná předurčen i do rukou dětem. Upoutají vás také rámečky kolem displeje, které jsou na dnešní vkus sice větší, ale opět platí, že menší mívají vesměs jen dražší kousky. Samotný displej je typu IPS a na úhlopříčce 10,4" má dostatečně jemné rozlišení.

Prostředí zajišťuje takřka čistý Android 13 s decentní úpravou pro tablety, kdy například ve spodní části máte rychlé zástupce několika aplikací. Co však rozhodně stojí za zmínku, je nevídaně dlouhá softwarová podpora. T-Mobile přislíbil dvě velké aktualizace, v praxi to znamená, že by T Tablet měl obdržet Android 14 a 15. To samo o sobě na cenově dostupný tablet není vůbec špatné. Délka podpory v rámci bezpečnostních záplat má však trvat 7 let, tedy až do roku 2030! Dodejme, že alespoň nyní v počátku je celé prostředí velmi svižné, za což vděčíme nejen optimalizaci, ale i procesoru Dimensity 700 a 6GB RAM.

Přidanou je i slot pro nanoSIM a paměťovou kartu. Pokud už máte fyzických karet plné zuby a rádi vše řešíte vzduchem, nabízí se dokonce i možnost využívat eSIM, což je vlastnost mezi levnějšími tablety zcela nevídaná. T Tablet navíc samozřejmě podporuje 5G, tudíž budete mít i na cestách dostatečně svižné připojení.

T Tablet začínáme testovat. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.