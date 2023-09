Pod hlavičkou operátora T-Mobile v letošním roce nevznikly jen telefony, ale dostalo se i na T Tablet. Od prvního pohledu jde o zajímavý kus hardwaru, protože za necelých 6 tisíc korun nabízí kvalitní displej, dostatek výkonu a například i podporu 5G. Netřeba dodávat, že v rámci nižší střední třídy se začíná pasovat do role jasného adepta ke koupi.

Jak možná již víte, nabídka cenově dostupných tabletů není ideální. Zejména, pokud nechcete vynakládat pětimístnou sumu, je výběr dost omezený. Každý nový přírůstek je proto vítán, tím spíše, když se snaží nabídnout adekvátní výbavu. T Tablet je dostatečně velký a výkonný, aby nabídl možnost všeobecného využití na cestách. Tahákem je svižné prostředí či podpora eSIM. Cena necelých 6 tisíc korun dává jasně najevo, že se s konkurencí zřejmě párat nebude.

Technické parametry T-Mobile T Tablet Kompletní specifikace Konstrukce 247,6 × 157,1 × 7,9 mm , 488 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 10,4" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Android 13 Akumulátor 7 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2023, 5 999 Kč

Obsah balení: nezbytný základ

V prodejním balení se kromě samotného tabletu příliš dalších věcí nenachází. Jde o manuály a USB kabel. Nabíjecí adaptér bohužel chybí.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: očekávaná klasika

Vzhledově vypadá T Tablet jako zcela klasický tablet, možná byste jen řekli, že již pár let starý kvůli tlustším rámečkům kolem displeje. Jedním dechem však musíme dodat, že u cenově dostupných zařízení nejde o nic, co by si zasloužilo kritiku. Naopak vyzdvihněme, že se příjemně drží.

Zadní strana je takřka celá kovová, což tabletu dodává na robustnosti a hodnotnosti. Po okrajích jsou však zřejmě z důvodu antén použité plastové materiály. Na zádech nemůže chybět ani logo operátora, obligátní T i modul s fotoaparáty, T Tablet nabízí rovnou dva. Po bocích vás jistě zaujme růžové odemykací tlačítko. Inu, nějak si operátor tablet podepsat musel. Počítat musíte jen s jedním konektorem, a to USB-C, který je na spodní hraně při vertikálním držení.

Celkově musím říci, že jsem byl T Tabletem velmi mile překvapen. Není nijak těžký, tloušťka se zastavila pod 8 milimetry a jednoduše se snadno používá. Tak nějak si představuji zařízení určené pro vstup do světa tabletů. Příjemným bonusem je i mírně zvýšená odolnost dle IP52. Tabletu tak nevadí, když třeba lehce zmokne.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

hliníková záda

tenké tělo

dobrá ergonomie

Displej: jemné rozlišení? Ano!

Palčivým místem cenově dostupných zařízení bývá displej. T Tablet však tuto disciplínu zvládá pomyslnou levou zadní. IPS panel s 10,4" úhlopříčkou je standardem a je přihozeno až překvapivě jemné rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů. Mimochodem příjemná změna oproti telefonům T-Mobile, které paběrkují na výrazně nižší hodnotách. Displej je velmi dobře čitelný a nejhorší to není ani venku. Smířit se musíte s 60Hz obnovovací frekvencí, ale chtít více za 6 tisíc korun by bylo poněkud bláhové. V nastavení si můžete nastavit tmavý režim, případně i noční režim šetrnější k vašim očím. Praktickou funkcí je možnost tablet probudit dvojitým poklepáním na displej. Je škoda, že stejným způsobem nelze displej též zhasnout. Dodejme, že jas je regulován automaticky a docela obstojně ke spokojenosti uživatele.

Líbilo se nám opravdu povedený IPS panel

jemné rozlišení

lze probudit poklepáním

Zvuk: stereo musí stačit

Tablety mívají zpravidla hned několik reproduktorů, nepsaným pravidlem je čtveřice. T Tablet si však musí vystačit se dvěma na každém boku. Je to tedy méně, ale důležité je, že hraje obstojně a na běžnou konzumaci videí či her to bohatě stačí. Případně je lepší třeba hudbu poslouchat přes sluchátka. Jelikož ale chybí 3,5mm jack, budete si muset opatřit redukci, případně využít bezdrátová.

Líbilo se nám solidní hlasité reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: solidní výbava

V útrobách tabletu tepe procesor Dimensity 700 od MediaTeku, což sice není výkřik moderní techniky, ale rozhodně vás nechce zklamat. Tabletu dodává dostatečnou dynamiku a zajišťuje plynulý chod. 6GB RAM je pak také plně postačující. V případě úložiště je k dispozici standardních 128 GB, ze kterých je po prvním zapnutí k dispozici 112 GB pro vaše data. Pokud by to bylo málo, můžete do tabletu umístit paměťovou kartu (až 2 TB).

Líbilo se nám dostatečně výkonný procesor

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: ucházející

Baterie ve středně velkém tabletu disponuje kapacitou 7 000 mAh, což lze označit za spíše slabší průměr. Při běžném používání to však příliš nepostřehnete. Velmi záleží, jakým stylem hodláte tablet využívat. Například při dvouhodinovém používání denně, kdy následně tablet jen leží na příjmu, budete nabíjet zhruba jednou týdně. Nepřetržité sledování videí znamená výdrž přes 10 hodin. O nabití se musí postarat nabíječka, kterou máte doma, nebo kterou si dokoupíte, neboť T-Mobile žádnou nedodává.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Prostředí: uživatelsky příjemné

Uživatelské prostředí vám hned připomene, že jde o tablet T-Mobile. Nativně je nastaveno růžové prostředí, avšak to si lze samozřejmě změnit. Jinak máte před sebou takřka čistý Android bez zbytečných aplikací. Upravena je pouze spodní lišta, kde máte neustále na očích zástupce několika aplikací. Tlačítka jsou nativně nastavena skrytá a ovládání probíhá gesty. Tablet můžete samozřejmě používat s jakýmkoliv operátorem, není nijak blokován směrem k T-Mobile. Zalíbí se vám svižnost prostředí, optimalizace se povedla.

Co je však ještě lepší, je softwarová podpora. V tuto chvíli tablet využívá Android 13 společně s červencovými bezpečnostními záplatami. T-Mobile však rovnou přislíbil aktualizaci na Android 14 a 15. Navíc přihodí dohromady 7 let bezpečnostních záplat. Aktualizace by tak tablet měl získávat až do roku 2030. To je nevídané, tím spíše u cenově dostupného tabletu.

Líbilo se nám přehledné prostředí

perfektní optimalizace

velmi dlouhá softwarová podpora

Konektivita: data sbalená na cesty

Dostáváme se k hlavnímu taháku T Tabletu. Kromě podpory Wi-Fi, včetně pásma 5 GHz, totiž tablet zvládá i nanoSIM, případně eSIM. V praxi se tak umí připojit k 5G sítím a nabídnout rychlý internet na cestách. Jedná se o velkou konkurenční výhodu tabletu. Zbylou konektivitu již zajišťuje jen Bluetooth 5.1. Na NFC či GPS se ovšem nedostalo.

Líbilo se nám podporuje eSIM

zvládá 5G

Fotoaparát: nezbytnost

I když pomocí tabletu primárně asi fotit nebudete, fotoaparáty mu nechybí. Na zadní straně dokonce hned dva, a to 8Mpx hlavní a 2Mpx portrétní objektiv. Kvalita výsledných snímků není nijak oslňující. Postačí spíše tak na momentky, případně pokud tablet pořídíte dětem, budou rovněž spokojené.

Na čelní straně je pro potřeby selfies a zejména videohovorů 8Mpx kamerka. Ani ta však kvalitou příliš nepřesvědčuje, nicméně nejde o něco, co by bylo potřeba nějak výrazně kritizovat.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je mírně přiškrcen a chybí podpora 4K videa. standardně je nastaveno Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, ale lze natáčet i v nepatrně vyšším rozlišení, které odpovídá rozlišení displeje tabletu.

T Tablet (testovací video) – 2 000 × 1 200 px (exteriér)

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Zhodnocení: nepřehlédněte ho

T Tablet vypadá na první pohled nenápadně, někoho může odrazovat spojení s T-Mobile, avšak pokud si jej proklepnete, zjistíte, že je to až nečekaně komplexně vybavené zařízení. A dobře vybavené. Podstatné je, že má kvalitní displej, dobře funguje a příjemně se používá. Předností je opravdu příznivá cena, kdy ještě více vyniknou trumfy v podobě podpory 5G a také eSIM. Opomenout nelze ani software, který se navíc bude držet aktuální dlouhá léta. Pro konkurenci tak bude T tablet představovat závažný problém, ačkoliv není nijak silná.

Konkurence

Mezi konkurenty zařadíme třeba Lenovo Tab M10 Plus, který za podobné peníze existuje i s podporou mobilních dat, avšak maximem je LTE. Smířit se musíte se slabším hardwarem, menší pamětí či starším prostředím.

Přejít do katalogu Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 (2023) Rozměry 251,2 × 158,8 × 7,5 mm , 465 g Displej TFT IPS, 10,6" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 7 700 mAh

Za stejné peníze, tedy necelých 6 tisíc korun, můžete mít Samsung Galaxy Tab A8, opět s podporou LTE. Má však velmi malou paměť, starší prostředí a horší optimalizaci. O eSIM si v jeho případě můžete nechat jen zdát.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab A8 LTE Rozměry 246,8 × 161,9 × 6,9 mm , 508 g Displej TFT IPS, 10,5" (1 920 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor 8×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSD Akumulátor 7 040 mAh

