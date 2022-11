Hledáte telefon s co největším displejem, slušným procesorem a čtyřmi fotoaparáty, který nesmí být drahý? Nevadí vám, že je na něm růžové tlačítko a logo T-Mobilu? Odpověděli jste pokaždé ano? V tom případě by vás mohl zaujmout T Phone Pro, který má navíc v rukávu trumf v podobě podpory bezdrátového nabíjení.

T-Mobile se letos rozhodl oživit dávnou tradici operátorských telefonů a z ničeho nic českému trhu naservíroval dva telefony, a to T Phone, který jsme pro vás již otestovali, a T Phone Pro, na nějž se zaměříme právě v této recenzi. Jedná se o telefon spíše nižší střední třídy, který však občas dokáže vybočit. Jak ale zjistíme, ne vždy jen tím pozitivním směrem. Standardní cena je stanovena na 6,5 tisíc korun, lze tak říci, že T Phone Pro rozhodně není bez šance na úspěch.

Technické parametry T-Mobile T Phone Pro Kompletní specifikace Konstrukce 173,9 × 77,8 × 9 mm , 214 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,82" (1 640 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2022, 6 499 Kč

Obsah balení: nic navíc

V klasickém prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Operátor tak nepřidal vůbec nic navíc a chybí i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám výrobce mohl dodat alespoň nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: vzácný obr

Se vzhledem se náš druhý nejstarší operátor příliš netrápil, dal tak vzniknout poměrně tuctovému zařízení. Vše ještě umocňuje nabízená šedá barva, která je mimochodem jedinou možností, a to je poměrně škoda. Zdá se však, že si T-Mobile možná sám nebyl jistý úspěchem a tříštění sil v podobě několika barevných variant si nechal na příště.

Telefon má plastovou konstrukci, která ale působí dosti robustně. Svůj díl práce odvádí celkové rozměry, máme před sebou opravdu velký telefon, který se rozhodně nehodí do menších rukou. Ergonomie je spíše průměrná, neboť nedošlo k žádnému zaoblení, a to ani v případě boků. Ploché hrany ale na druhou stranu umožňují se zapřít a telefon pevněji držet. Při jeho 212gramové hmotnosti se to může hodit.

Za výhodu můžeme označit, že z 9mm těla takřka vůbec nevystupuje modul s fotoaparáty, telefon se tak při položení nekývá. Veškerá tlačítka se sdružila na pravém boku, jde o regulaci hlasitosti a odemykací klávesu. Ta je mimochodem růžová, operátor se někde podepsat přeci jen musel. Přímo v odemykacím tlačítko je také velmi dobře fungující čtečka otisků prstů. Pro úplnost dodejme, že kromě bočního tlačítka se T-Mobile decentně podepsal ještě na zadní stranu.

Líbilo se nám dobře se drží

Nelíbilo se nám loga operátora

velmi tuctový vzhled

Displej: škoda rozlišení

Za rozměry telefonu stojí opravdu velký displej s úhlopříčkou 6,82". T Phone Pro tak jednoznačně spadá mezi telefony s největšími panely. Typově se jedná o IPS displej, avšak výrazně horší je to s rozlišením. Na takto velké úhlopříčce je HD+ zcela nedostatečné, výsledkem toho je hrubý rastr, který poznáte na první pohled. Smířit se musíte i s pouze 60Hz obnovovací frekvencí, bohužel zde tak máme adepta na titul nejhorší displej v dané cenové kategorii. Nechybí alespoň automatická regulace jasu a celkově je displej dobře čitelný i venku.

Nelíbilo se nám jen 60 Hz

velmi nízké rozlišení

Zvuk: repro je nouzovkou

Poslouchat hudbu z T Phonu Pro přes hlasitý reproduktor na spodní hraně není příliš dobrý nápad. Kvalita je pouze průměrná a sekundární parťák chybí. Ocenit lze ale solidní hlasitost, která se hodí při vyzvánění, které nepřeslechnete. Pro konzumaci muziky je proto lepší zvolit sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: prostě základ

U levnějšího telefonu nelze čekat zázraky. Nasazen je osmijádrový procesor Dimensity 700 od MediaTeku, který bohužel nepatří mezi nejmodernější, ale současně poskytuje stále dostatek výkonu. Spokojeni budete i se 6GB RAM. Zcela dostatečná je 128GB interní paměť, ze které po prvním zapnutí zbývá 109 GB pro vaše data. Naštěstí jsou ale podporovány paměťové karty, a to až do kapacity 2 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor na danou kategorii

Výdrž baterie: bezdrátové překvapení

V útrobách telefonu je připravena baterie s kapacitou 5 000 mAh, což s ohledem na velký displej není zrovna mnoho. Realita je však příznivá a výdrž činí až takřka dva dny na nabití, což si zaslouží pochvalu. Nabíjení 15 W přes kabel není nejrychlejší a počítejte se zhruba dvěma hodinami. Nyní se však dostáváme k nečekanému trumfu. T Phone Pro podporuje 9W bezdrátové nabíjení, jde tak o vůbec nejlevnější mobil, který takto můžete nabíjet.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: nic zásadního nechybí

T-Mobile se snaží s T Phonem Pro dostat 5G i k méně náročným uživatelům tak, aby jej považovali za standard. Stejně jako doposud 4G. Podporovány jsou tak rychlá mobilní data i VoLTE. Potěší Wi-Fi s podporou pásma 5 GHz a nechybí ani VoWiFi. Počítat můžete také s Bluetooth a oproti menšímu T Phonu nechybí NFC, což znamená, že s telefonem můžete také bezkontaktně platit. Z logických důvodů se nekoná Dual SIM.

Líbilo se nám podpora 5G

Fotoaparát: na velké focení ho neužije

Zadní strana T Phonu Pro vás může upoutat celkem čtveřicí fotoaparátů. Ve výsledku však kvalitou příliš nezaujmou. I když hlavní fotoaparát rozhodně není zlý. Má 50 megapixelů a v exteriérech nedělá mezi konkurencí ostudu, nenáročným uživatelům bude plně postačovat. Potěší barevná věrnost i ostrost. Právě ostrost se však s ubývajícím světlem rychle vytrácí.

Dalším fotoaparátem je ultraširokoúhlý objektiv, jenže jeho nekvalitu rozpoznáte už na samotném displeji. Inu, nasadit 5megapxielové rozlišení byla velká chyba a fotoaparát je vcelku nepoužitelný. V podobném duchu se pak nese i zbytek fotoaparátů. Jde o2megapixelové objektivy pro makro a portrétní snímky.

Nijak vhodný telefon není na selfies, protože s 5 megapixely již dnes příliš parády neuděláte. Záznam videa je umožněn maximálně ve 2K rozlišení, což v případě T Phonu znamená 2 560 × 1 440 pixelů.

T Phone Pro (testovací video) – 1440p, 30 FPS

T Phone Pro (testovací video) – 30 FPS, 1440p

Nelíbilo se nám nekvalitní čelní kamerka

špatný ultraširokoúhlý fotoaparát

Software: funguje a dobře

V T Phonu Pro je připraven Android 12, na nejnovější verzi se tedy nedostalo. Na druhou stranu je prostředí takřka čisté, tedy dobře přehledné. Povedla se také optimalizace. Smartphone funguje velmi slušně i s nainstalovanými 150 aplikacemi. V prostředí není jediná aplikace od T-Mobilu navíc, což považujeme za velké plus. Fakt, že máte telefon od T-Mobilu, poznáte pouze při zapínání a vypínání, které doprovází animace operátorského loga. Během testování dorazila rovněž aktualizace zabezpečení, nyní je platné k 5. září.

Líbilo se nám slušná optimalizace

žádná aplikace navíc

Zhodnocení

Z obou novinek vzniklých pod hlavičkou T-Mobilu je dnes testovaný T Phone Pro rozhodně zajímavější volbou. Především díky větším pamětem, podpoře NFC a bonusu v podobě bezdrátového nabíjení, které je v dané cenové relaci zcela ojedinělé. Na druhou stranu je zde i několik poměrně závažných nedostatků. Tím největším je zřejmě nekvalitní displej, který je naprosto odfláknutý. Nepotěší ani mizerný ultraširokoúhlý fotoaparát či průměrný výkon.

S ohledem na cenu to novinka má opravdu velice obtížné a konkurence bývá, kromě bezdrátového nabíjení, přeci jen lepší.

