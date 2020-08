Příchod iPhonů 12 vyřadí ze hry iPhony 11 Pro. Základní iPhone 11 se dočká slevy

Brzy by mělo dojít k představení nové generace iPhonů, která nabídne podporu 5G sítí a možná i konečně displej s vyšší obnovovací frekvencí. Jako každoročně tak zároveň cupertinský gigant vyřadí z prodeje některé starší modely. Podle informací iAppleTimes půjde konkrétně o iPhone Xr a také modely iPhone 11 Pro (Max). Z loňské sestavy tak zůstane v nabídce pouze základní iPhone 11, který by mohl být nabízen za sympatických 549 dolarů, což je přibližně 17 tisíc korun i s DPH.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549