Internetový prohlížeč Safari v iOS 14 má obsahovat zabudovaný (offline) překladač

Apple v současnosti pracuje na finálních úpravách iOS 14, který přinese hned několik zajímavých novinek. Podle informací 9to5mac.com přibude například zabudovaný překladač v internetovém prohlížeči Safari.

