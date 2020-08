Google letos ukončí aplikaci Hudba Play. Zcela ji nahradí YouTube Music

Fotografie: YouTube

Na oficiálním blogu YouTube se objevila důležitá informace týkající se služeb Hudba Play a YouTube Music od Googlu. S první aplikací jste se jistě už setkali, nachází se nativně ve většině telefonů (vyjma nových modelů Huawei). Slouží k rychlému a pohodlnému přehrávání hudby. Kromě vašich skladeb však nabízí i možnost předplatit si streamování hudby. Souběžně s touto aplikací však již od loňského roku funguje také YouTube Music. Google však nehodlá provozovat dvě identické aplikace a tento stav vyřeší ještě letos.

Odskáče to Hudba Play, se kterou se budeme muset rozloučit. První změny se začnou dít již koncem srpna, kdy v Hudbě Play nebude možné nakupovat další obsah. Pokud vás to nebude trápit, budete moci aplikaci používat až do října. Za dva měsíce již Google znemožní streamovat hudbu, čímž aplikaci v podstatě dostane do poslední „umírací“ fáze. Již nyní však Google připravil snadnou možnost, jak přenést veškeré vaše nastavení a playlisty z Hudby Play do YouTube Music. V nové aplikaci na to existuje speciální tlačítko, díky čemuž by přechod pro uživatele měl být co nejméně bolestivý.

K definitivnímu vypnutí Hudby Play by mělo dojít k poslednímu dni roku 2020. Právě do 31. prosince máte čas na migraci dat. Pokud byste to nestihli, budete mít smůlu, Google je hned zkraje roku 2021 definitivně smaže. Pakliže nyní používáte Hudbu Play, na YouTube Music můžete pokračovat za stejných finančních podmínek. Google chystá pro YouTube Music dílčí vylepšení, například kartu s nabídkou nové hudby pro vás. Google rovněž připojí další služby, YouTube Music bude možné využít ve velkém zobrazení na televizích s Android TV a vhod přijde i možnost souběžného využívání s Google Mapami.

