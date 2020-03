YouTube následuje Netflix. Dočasně sníží kvalitu videí

Fotografie: YouTube

Postupující pandemie koronaviru nutí většinu obyvatel zůstávat doma. Tím vzniká ideální čas na hraní her či sledování seriálů a filmů. V dnešní době se velké oblibě těší různé streamovací služby, jako je například Netflix či HBO GO. Vůbec nejoblíbenější je YouTube. Zvyšující se počet na internetu aktivních uživatelů však může znamenat, že by se internet nemusel dostat ke všem. Evropský komisař Thierry Breton proto vyzval například Nrtflix, aby snížil kvalitu streamování svých videí. Populární služba se tak dnes ráno rozhodla a na měsíc snížila kvalitu datového toku.

Netrvalo dlouho a Netflix se rozhodl následovat YouTube, o čemž informuje agentura Reuters. Všechna videa na YouTube budou ve výchozím stavu nastavena na SD rozlišení, díky čemuž by mělo dojít k zmírnění dopadu zvyšujícího se počtu uživatelů, kteří videa v těchto dnech sledují. Závěrem doplňme, že se jedná o preventivní opatření, které přichází dříve, než bude pozdě a internet by například postihly výpadky.

