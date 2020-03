Netflix na měsíc snížil datový tok svých videí. Důvodem je koronavirus

Fotografie: Netflix

Aktualizováno 20. 3. 2020 9:30

Původní informace se o několik hodin později potvrzují, byť v trochu poupravené míře. Server bbc.com informuje, že evropská odnož Netflixu se rozhodla snížit kvalitu streamování. Prozatím se však nehovoří o změně rozlišení, nýbrž o snížení datového toku zhruba o jednu čtvrtinu. Společnost uvedla, že k tomuto kroku se odhodlala po telefonickém rozhovoru s evropským komisařem Thierrym Bretonem, který Netflix vyzval, aby snížením datové náročnosti zachoval internet dostupný všem, a to zejména během probíhající krize. Komisař Breton ocenil velmi rychlou akci Netflixu, která dle slov zástupců Netflixu bude trvat 30 dní. Poté by mohlo opět dojít k nárůstu datového toku streamovaných videí.

Původní informace z 20. 3. 2020 7:00

Postupující pandemie koronaviru nutí většinu obyvatel zůstávat doma. Tím vzniká ideální čas na hraní her či sledování seriálů a filmů. V dnešní době se velké oblibě těší různé streamovací služby, jako je například Netflix či HBO GO. Uživatelé si zvykli na vysoký standard obrazu a zvuku, není tak výjimkou konzumace nových titulů ve 4K rozlišení. V případě, že se k tomuto druhu krácení dlouhé chvíle uchýlí mnohonásobně více uživatelů, než je obvyklé, mohlo by v krajním případě dojít k rozpadu internetového připojení. A to není situace, která by se v aktuální situaci hodila.

Evropský komisař Thierry Breton oznámil, že hovořil s generálním ředitelem Netflixu o tom, jak zachovat internet přístupný všem. V této nelehké době je dle něj na zvážení, zda je skutečně nezbytně nutné konzumovat obsah ve 4K či HD rozlišení. Svůj příspěvek na Twitteru doprovodil trefným hashtagem #SwitchToStandard, který značí, že pokud je to možné, mělo by stačit přehrávání v klasické SD kvalitě.

Netflix v tuto chvíli uvedl, že si je vědom vážnosti situace a provedl první nezbytné kroky, prozatím zejména v oblasti optimalizace sítě. V praxi tak nadále můžete využívat i vysokou kvalitu videí, avšak jak řekl Breton, je i na uživatelích, aby se v konzumaci internetu alespoň lehce omezili. Nárůst využívání různých internetových služeb je totiž jasně patrný, potvrdil to i generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg v rozhovoru pro CNN. Konkrétně uvedl, že aktuálně dosahuje aktivita uživatelů aplikací Facebook (Messenger) a WhatsApp mnohem vyšších hodnot než například během Silvestra. Vůbec nejvyužívanější jsou hlasové a videhovory. I přes jednoznačné nárůsty počtu aktivních uživatelů na internetu však Evropská komise uvedla, že doposud nezaznamenala jakékoliv výpadky konektivity v rámci EU.

Stáhnout Netflix