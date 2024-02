Xiaomi Smart Band 8 Pro chce zabodovat velkým displejem i podporou GPS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi kromě nové řady vlajkových modelů Xiaomi 14, tabletu či chytrých hodinek uvedlo dnes v Barceloně také chytrý náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ačkoliv se jedná „pouze“ o evropskou premiéru již dříve představeného produktu z kategorie wearables, lze předpokládat, že se bude na našem trhu novinka těšit velkému zájmu. Jaké jsou naše první dojmy z Xiaomi Smart Bandu 8 Pro?

Xiaomi Smart Band 8 Pro má hezký displej, ale žádná tlačítka – první dojmy a unboxing

Balení se vším potřebným

Náramek dorazí v příjemně kompaktní krabičce, kde se nachází vše důležité, což je v tomto případě samotný náramek s již nasazeným řemínkem, ale také nabíjecí kolébka zakončená konektorem USB-A. Neschází ani obligátní příručky.

Lehká váha s velkým displejem

Chytré náramky Xiaomi Band ušly od prvních modelů dlouhou cestu. Zatímco první náramky z této série nedisponovaly displejem, nýbrž pouze několika notifikačními diodami, poslední generace se může pochlubit mezigeneračně větší obrazovkou. Jedná se o AMOLED panel hranatého tvaru s uhlopříčkou 1,74", který se chlubí velmi solidním maximálním jasem 600 nitů. I z krátkého používání můžeme potvrdit, že čitelnost je díky vysokému jasu bezproblémová i na ostrém světle, stejně tak jsme spokojeni s tloušťkou rámečků, které sice nejsou nejtenčí, ale odpovídají nižší ceně. Další předností má být 60Hz obnovovací frekvence. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná pouze o „základní“ hodnotu, v říši cenově dostupných chytrých náramků často vídáme 30Hz displeje. Plynulost je zde tak o něco lepší. V neposlední řadě stojí za zmínku rovněž nasazení ochranné sklo Gorilla Glass, což znamená, že by mělo sklíčko odolat běžným škrábancům, respektive prasknutí.

Za velmi praktické považujeme řešení uchycení řemínku. Ten se připne k pouzdru náramků nacvaknutím a je možné jej zase velmi snadno odpojit zamáčknutím pojistky na pouzdru. Díky tomuto řešení tak není problém rychle a jednoduše měnit například řemínky různých barev. V balení dodávaný řemínek je pak klasicky silikonový a je příjemný na dotyk.

Takřka povinnou výbavou moderních chytrých náramků a hodinek je také odolnost do 5 ATM, kterou Smart Band 8 Pro disponuje. Navrch pak nabídne například integrovanou GPS, která se podle prvotního testu umí vcelku rychle zafixovat k satelitům.

Ptejte se, co vás zajímá

Xiaomi Smart Band 8 Pro se na tuzemském trhu začíná prodávat za rozumnou cenu 1 799 Kč, a to hned ve dvou barevných variantách – stříbrní a černé. My samozřejmě pokračujeme v testování a vy se nás můžete ptát na vše, co vás zajímá. V průběhu používání se hodláme zaměřit například na výdrž na nabití, která by podle výrobce měla činit až dva týdny na plné nabití. Těšit se však můžete například také na zhodnocení zdravotních a sportovních funkcí.