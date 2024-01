Xiaomi Redmi Note 13 5G láká na 5 000mAh baterii, 3,5mm jack a 6,67" AMOLED displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Cenově nejdostupnějším modelem z nově představené řady Redmi Note 13 je stejnojmenný model s označením Redmi Note 13 5G. Novinka je osazena velkým AMOLED displejem, 108Mpx fotoaparátem či procesorem Mediatek Dimensity 6080.

Unboxing: kompletní výbava

Podobně jako u dalších novinek Redmi Note 13 a nedávno představených telefonů Poco najdeme v balení Redmi Note 13 5G vše potřebné. Kromě telefonu tak na uživatele čeká USB-C/USB-A kabel, adaptér o výkonu 33 W a silikonové pouzdro.

Čtečka na boku není na škodu

Na rozdíl od Redmi Note 13 Pro+ sází Redmi Note 13 5G na ploché rámečky, změnu však najdeme také v displeji, respektive umístění čtečky otisků prstů. Je ve vypínacím tlačítku na pravém boku, kde lze velmi snadno nahmatat a má rychlou odezvu na přiložení prstu. Testované černé provedení má pak matná záda s jemně třpytivým efektem, otisky prstů každopádně nepředstavují žádný problém, neboť nejsou vidět.

Oproti dražším sourozencům má Redmi Note 13 5G pouze „průměrnou“ odolnost IP54, co mu však neschází, je 6,67" Full HD+ AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 1 000 nitů. Během krátkého používání jsme byli spokojeni rovněž s regulací automatického jasu a tenkými rámečky. Zdá se, že tenké rámečky se stávají standardem i u cenově dostupnějších zařízení, což je dobře.

MediaTek Dimensity 6080 a 5 000mAh baterie

Předností tohoto modelu by rozhodně měla být solidní výdrž na nabití, jež zajistí 5 000mAh baterie s možností relativně výkonného 33W nabíjení. Strádat po stránce výkonu by však neměl ani čipset, potažmo telefon jako takový. Výrobce nasadil 6nm čipset MediaTek Dimensity 6080, jenž by měl zajistit dostatečnou svižnost pro běžné používání i občasné hraní her, natáčení videa je však limitováno na rozlišení Full HD u všech snímačů. Mezi nimi najdeme 108Mpx primární senzor s clonou f/1.7, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2), 2Mpx makro snímač a 16Mpx čelní kamerku.

Zaujme podpora paměťových karet microSD, která u dražších modelů zpravidla schází, stále praktický 3,5mm jack či infraport vhodný například pro ovládání klimatizace.

Ptejte se, co vás zajímá

Novinku právě začínáme testovat, přičemž jako vždy platí, že se nás můžete ptát na vše, co vás zajímá v komentářích pod článkem.