Testujeme nejlevnější 5G model z řady Redmi Note 12. Jaké jsou první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější řada smartphonů Redmi Note 12 přinesla kromě prvního skutečně cenově dostupného 200Mpx fotomobilu i Redmi Note 12 Pro či levnější Redmi Note 12 5G. Právě to se nyní dostalo i k nám do redakce a tady jsou naše první dojmy.

Obsah balení věrný tradici

Navzdory environmentálnímu trendu do balení nepřidávat kromě samotného kabelu zhola nic se Xiaomi drží tradice a v krabičce Redmi Note 12 5G najdete kromě telefonu rovněž ochranné silikonové pouzdro, USB-C/USB-A kabel a 33W napájecí adaptér. Testované barevné provedení Onyx Gray je pak spíše sázkou na jistotu pro konzervativní zákazníky, všichni ostatní by měli alespoň zvážit veselejší modré provedení, neboť i to má praktická matná záda. Hmotnost necelých 190 gramů je pěkně rozložená, tudíž se smartphone v dlani nepřeváží, a pochvalu si zaslouží i zvýšená odolnost IP53, která není u modelů s cenou okolo 6 tisíc korun stále tak úplně běžná.

Čtečka otisků prstů je kapacitního typu a ukrývá se ve vypínacím tlačítku na pravém boku. Je v ideální výšce a minimálně praváci budou dozajista spokojení. Zájemce pak jistě potěší i podpora paměťových karet, která rozhodně přijde vhod, neboť má smartphone pouze 128GB úložiště. O výkon se stará nový Snapdragon 4 Gen1, tedy 6nm čipset se čtyřmi jádry Cortex-A78 s taktem 2 GHz a stejným počtem jader Cortex-A55 s frekvencí 1,8 GHz. Spolu s grafickou jednotkou Adreno 619 se pak minimálně z prvních dojmů jeví Redmi Note 12 5G jako dostatečně výkonné zařízení, 4GB RAM (plus 2 GB softwarové) by však mohla být přeci jen větší.

120Hz AMOLED pro každého

Ve výbavě novinky najdeme rovněž 6,67" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením (2 400 × 1 080 pixelů), který má sice o něco tlustší bradu, zato však oslní až 120Hz obnovovací frekvencí. Pohyb v nastavení či během prohlížení webových stránek je tak velmi plynulý, stejně tak uhlopříčka je dostatečná pro komfortní sledování videí či hraní her. Škoda jen, že navzdory velké obrazovce má Redmi Note 5G pouze jeden hlasitý reproduktor, i když to může někomu vynahradit 3,5mm jack.

Na zadní straně pak na uživatele čeká trojice snímačů, a to 48Mpx hlavní fotoaparát s fázovým ostřením doplněný o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se solidním 120stupňovým rozsahem a nakonec 2Mpx makro, které je zde spíše do počtu.

Ptejte se na vše, co vás zajímá

V průběhu testování se hodláme zaměřit na fotovýbavu, displej, ale třeba také výkon. Před vydáním recenze se nás také můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.