Xiaomi potvrzuje příchod modelů 15T (Pro). Těšit se můžete ještě v září

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Premiéra proběhne v rámci Oktoberfestu v německém Mnichově
  • Termín byl stanoven na 24. září

Další důležité novinky chystá v září představit i Xiaomi, čímž jen potvrzuje, jak důležitý měsíc to pro výrobce mobilních telefonů je. Není se čemu divit, je to v podstatě poslední možnost, jak zavčasu odhalit zařízení před klíčovou předvánoční sezónou. Je potvrzeno, že Xiaomi odhalí modely 15T a 15T Pro, které lze považovat za pomyslné odlehčené vlajkové lodě, které se směle hlásí do vyšší střední třídy a zpravidla lákají kombinací dobré výbavy společně s příznivou cenou.

Slogan celé akce zní „Zaostřeno na detail“, což je sice vcelku obecné, ale s ohledem na grafiku je zřejmé, že se bude vše točit kolem fotoaparátů. Spařit můžeme hned tři objektivy a kromě hlavního a ultraširokoúhlého snímače se možná dočkáme i teleobjektivu. Pravděpodobnost toho stoupla poté, co Xiaomi zveřejnilo další upoutávku.

Ta nám odhaluje nejen, že se akce k představení uskuteční v rámci Oktoberfestu v německém Mnichově, ale především že se poprvé v řadě 15T objeví 5násobný zoom. Doufejme, že půjde o periskopový objektiv s optickým přiblížením.

Veškeré podrobnosti se dozvíme 24. září 2025, kdy se oba modely oficiálně představí a lze očekávat, že se následně do týdne, či dvou dostanou do prodeje, a to včetně českého trhu.

Pročko by mohlo být sakra zajímavé s tím teleobjektivem pokud bude kopírovat pád cen jako u předchůdce...
