Chytrý telefon by měl mít kvalitní displej, výkonný procesor, slušnou baterii a sestavu obstojných fotoaparátů. Tím vším se snaží lákat i nové Poco X7, které navíc přihazuje zvýšenou odolnost. To vše je zabaleno a oštítkováno cenou pod hranicí 7 tisíc korun. Bude to bestseller střední třídy?

Klady konstrukce se zvýšenou odolností (IP68)

kvalitní AMOLED displej se 120 Hz

512GB interní paměť

slušný hlavní fotoaparát s OIS

dobře optimalizované prostředí Zápory chybí nabíjecí adaptér v balení

starší Android 14

pomalejší nabíjení