Xiaomi chystá mega akci. Příští pondělí představí novinky

Xiaomi dnes na Twitteru oznámilo, že chystá #XiaomiMegaLaunch. Pod tímto hashtagem si lze představit velkou představovací akci, na které se dočkáme odhalení nových produktů s logem Xiaomi. Výrobce je prozatím tajemný a nic neprozrazuje. Nám to ale nebrání se zamyslet a trochu zaspekulovat nad tím, čím by nás Xiaomi mohlo překvapit.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!



We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).



This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf