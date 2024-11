Cenově dostupný tablet už nemusí automaticky znamenat, že jej nebude možné pořádně používat. O vylepšení reputace levnějších tabletů se poslední dobou snaží hlavně Xiaomi. Redmi Pad SE 8.7 se na českém trhu nabízí za necelé 3 tisíce korun, přesto splní všechny běžné požadavky. Může být ideální volbou třeba pro menší děti.

Nabídka tabletů s Androidem byla dlouhá léta poměrně strohá. Pokud jste nezamířili do vyšších pater, zpravidla jste museli jít cestou bolestivých kompromisů, které pocítili i zcela nenároční uživatelé. Situace se však výrazně zlepšuje a lví podíl na tom má právě Xiaomi a jeho řada Redmi. Ta se rozprostírá napříč celou střední třídou a nově zasahuje i do nižších pater. Příkladem je Redmi Pad SE 8.7, který už dokázal zlevnit pod 3 tisíce korun, přesto má slušný displej, podporuje paměťové karty a zvládá mobilní konektivitu v podobě 4G. Je to ideální tablet pro nenáročné?

Technické parametry Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G Kompletní specifikace Konstrukce 211,6 × 125,5 × 8,8 mm , 375 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 8,7" (1 340 × 800 px) Fotoaparát 8 Mpx , , autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G85 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Android 14 Akumulátor 6 650 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2024, 3 499 Kč

Obsah balení: šetřilo se

Prodejní balení je zcela standardní, jak asi očekáváte. Ačkoliv je v krabici spousta místa, zeje prázdnotou a kromě samotného tabletu v krabičce najdete jen stručné manuály a datový/nabíjecí kabel. Nedostalo se bohužel ani na nabíjecí adaptér, ale samozřejmě můžete využívat jakýkoliv, který máte doma.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: tenký a lehký

Redmi Pad SE 8.7 patří mezi menší, lehčí a tenčí tablety. Například hmotnost je pouze 370 gramů a šířka tabletu umožňuje jeho pohodlné držení i v jedné ruce, což se jeví jako zásadní výhoda při cestování i konzumaci obsahu. Tělo je z polykarbonátu a působí až mírně křehce. Současně však má zadní strana zdrsněnou povrchovou úpravu, která de facto zabraňuje menším škrábancům.

Přesto je vhodné si pořídit ochranný kryt, který Xiaomi oficiálně prodává za zhruba pět set korun. Chrání boky, záda a navíc má na svém těle přezku, pomocí které lze tablet dobře držet. Skutečně jej doporučuji pořídit, pokud jej nezískáte jako dárek.

Zvýšenou odolnost byste tu hledali marně, ale rozhodně to není výtka. Mám v rukách jeden z vůbec nejlevnějších tabletů na trhu. I proto potěší alespoň základ v podobě krytí IP53. Rozmístění ovládacích a funkčních prvků po bocích je standardní a vlastně připomíná běžné telefony. Dole je USB-C , na pravém boku pak nezbytná tlačítka.

Líbilo se nám vcelku kvalitní konstrukce

tenké tělo

dobře se drží

Displej: plně postačující

Do malého těla Xiaomi vměstnalo prakticky maximálně možně velký displej, který disponuje úhlopříčkou 8,7" a rámečky jsou spíše menší. Typově jde o IPS panel se standardním HD rozlišením a s 90Hz obnovovací frekvencí. Kvalitou je displej opravdu velmi slušný, o něco horší je čitelnost venku, avšak nejde o něco fatálního. Výrobce nezapomněl ani na čidlo automatické regulace jasu. V nastavení si lze zapnout tmavý režim, stejně jako speciální režim pro čtení elektronických knih, díky kterému dojde k úpravě ladění barev do teplejších tónů. O ochranu displeje se pak stará krycí sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám slušný IPS panel

Nelíbilo se nám jas mohl být vyšší

Zvuk: stereo samozřejmostí

Na obou stranách tabletu najdete reproduktor, těšit se tak můžete na stereo reprodukci. Kvalita zvuku je jen průměrná, avšak pro sledování seriálů či hraní her na cestách postačuje. Na lepší využití chybí větší důraz na hloubky. Naštěstí není vůbec žádný problém připojit sluchátka, dostalo se i na 3,5mm jack.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: úplný základ

Tento tablet se neorientuje na výkon, což dokládá použití staršího procesoru Helio G85 od MediaTeku společně s pouze 4GB RAM. Jde o nezbytný základ, aby se tablet dal alespoň do pohybu, ale zahrajete si i základní hry. Jen je nutné počítat s tím, že něco někdy trošku déle trvá a náročnější hra nemusí běžet tak skvěle jako na dražších zařízeních. Interní paměť pojme 64/128 GB, avšak nechybí slot pro paměťové karty o velikosti 2 TB, což znamená, že pro data budete mít místa dost.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám menší RAM

slabší a starší procesor

Výdrž baterie: solidní průměr

V útrobách tabletu se nachází baterie s kapacitou 6 650 mAh, což nepůsobí nijak extra. Tuto hodnotu dokáže nabídnout i pár mobilních telefonů. Na každý pád je to však pro Redmi Pad SE 8.7 dostatečná kapacita. Nabíjet bude každý jinak, hodně záleží, jakým stylem budete tablet využívat. Při méně náročném užívání to bude jednou za pár dní, při náročném lze tablet používat zhruba 8 až 9 hodin v kuse, například pro prohlížení internetu. Nabíjení je umožněn maximálně výkonem 18 W, avšak pouze pokud budete mít nějaký takový adaptér. V balení jej nenajdete.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Prostředí: známá klasika

V tabletu je Android 14 a nadstavba HyperOS. Ta se nijak zásadně neliší od poslední verze MIUI. Nechybí nová nabídka s aplikacemi ve spodní části a plná podpora horizontálního režimu. Jinými slovy se obrazovka vždy přizpůsobí tomu, jak tablet držíte. Práce s tabletem je příjemná, neboť optimalizace je i se skromným hardwarem velmi obstojná. Animace sice nejsou ladně plynulé, ale současně vás nebudou nijak obtěžovat tím, že by se trhaly. Během testování na tablet dorazila i jedna aktualizace přinášející zářijové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám přehledné prostředí

horizontální režim

ucházející optimalizace

Konektivita: včetně GPS a LTE

Jak jsme již naznačili v úvodu, tablet se pyšní možností mobilní konektivity, neboť podporuje sítě 4G. Stačí do tabletu vložit nanoSIM. Samozřejmě ale můžete fungovat i bez SIM karty a spoléhat se na Wi-Fi ac. Dále tablet podporuje Bluetooth 5.3 a GPS, což je rozhodně velké plus, neboť u tabletů není GPS vždy pravidlem. Za zmínku stojí i přítomnost infračerveného portu na horní hraně pro ovládání domácí elektroniky.

Líbilo se nám podporuje mobilní sítě 4G

dostalo se na GPS

Fotoaparát: spíše do počtu

Fotografování nebude u tabletu hrát prim, a proto nepřekvapí, že je nasazena zcela základní sestava. Na zadní straně je proto 8megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, ovšem již bez přisvětlovací diody. Výsledné snímky za dobrého světla nevypadají zle a jako momentky mohou posloužit dobře. Fotografovat v interiéru či za šera je pak zbytečné. Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu a kvalitou příliš neoplývá.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Čelní kamerka má nižší 5megapixelové rozlišení. Využijete ji především pro videohovory.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám čelní kamerka mohla mít vyšší rozlišení

Zhodnocení: cena přebije vše

Redmi Pad SE 8.7 se na českém trhu nabízí za méně 3 tisíce korun. Nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že v této cenové hladině lze veškeré menší prohřešky odpustit. Nijak tak nevadí slabší procesor, možná jen průměrný displej či absence nabíjecího adaptéru, protože nad vším lze přimhouřit oči. Naopak stojí za vyzdvihnutí, že se na trhu objevil tablet, který je cenově velice dostupný a současně funkční. Skvěle poslouží pro sledování seriálů, hraní jednodušších her, prohlížení internetu a díky rozměrům je vhodný i pro čtení elektronických knih.

Konkurence

Plnohodnotnou konkurenci Redmi Pad SE 8.7 v podstatě nemá. V této cenové hladině se tablety s podporou mobilních sítí v podstatě nevyskytují a pokud, jde o neznámé značky. V tomto má model od Xiaomi velkou výhodu.

Konkurentem je například tablet Doogee T10e, který má rovněž podporu LTE a 128GB paměť, avšak horší procesor a přitom je dražší. Oproti Xiaomi tak příliš dobře neobstojí.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz