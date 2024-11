Xiaomi se daří skvěle, za uplynulé čtvrtletí prodalo přes 43 milionů telefonů

Xiaomi oznámilo neauditované konsolidované výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku, které končilo 30. září 2024, a můžeme konstatovat, že jeho zakladatel Lei Jun (na fotografii výše) může být spokojený. Tržby firmy totiž dosáhly nové rekordní výše a už tři čtvrtletí po sobě výrazně rostou. Ve 3. čtvrtletí roku 2024 Xiaomi konkrétně hlásí tržby 92,5 miliard čínský jüanů (305 miliard korun), což představuje meziroční nárůst o 30,5 %. Upravený čistý zisk pak činil 6,3 miliard čínských jüanů (21 miliard korun).

