Xiaomi 12 Lite je tenký a lehký elegán se 120Hz AMOLED displejem

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi oficiálně představilo další přírůstek do letošní řady 12 – Xiaomi 12 Lite. Snaží se držet trendu a v designu vlajkových modelů nabízí řešení pro středně náročné uživatele, kteří současně hledí na vzhled. Novinka totiž láká na menší, tenké a lehké tělo. Posuďte sami, tloušťka činí jen 7,29 milimetrů a hmotnost se zastavila na 173 gramech. Do dnešní optikou spíše menšího těla se vměstnal 6,55" AMOLED displej se 120 Hz. Radost udělá, že hladina maximálního jasu dosahuje až 950 nitů a ochrana je svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass 5. Přímo do displeje je zabudována čtečka otisků prstů.

O výkon se stará Snapdragon 778G a pojí se až s 8GB RAM a 256GB úložištěm. K dispozici však budou i verze 128+8 GB a 128+6 GB. Počítat však musíte s tím, že operační paměť je typu LPDDR4X a úložiště vždy UFS 2.2. Nasazen je Android 12 a nadstavba MIUI 13. Nechybí stereo reproduktory.

Na zadní straně je modul se třemi fotoaparáty, ale čekáte-li nějaké hody, budete spíše zklamáni. Ano, hlavní snímač má 108 megapixelů, jenže to je tak asi vše. Chybí mu i optická stabilizace obrazu. Sekundární ultraširokoúhlý objektiv má jen běžných 8 megapixelů. Výčet zakončuje 2megapixelová makro kamerka. Na čelní straně je v průstřelu displeje 32megapixelový selfie fotoaparát.

Tenké tělo odskákala baterie s velmi průměrnou kapacitou 4 300 mAh, což věru není mnoho. Na druhou stranu je podporováno velmi rychlé 67W nabíjení. Nabití celé baterie bude trvat slabou půl hodinku. V další výbavě figuruje podpora NFC i 5G.

V tuto chvíli není známa přesná dostupnost Xiaomi 12 Lite na českém trhu, avšak o ceně již představu máme. Ta by se měla pohybovat v případě varianty 128+8 GB kolem 13 tisíc korun i s daní.