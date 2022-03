Windows 11 budou o hodně chytřejší. Microsoft chystá velký update

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Microsoft zveřejnil novou verzi Windows 11, konkrétně Insider Preview build 22572. Jak název napovídá, není ještě určena pro běžné použití, ale i přesto jí věnuje poměrně obsáhlý prostor na svém blogu. Tato verze je totiž napěchována novinkami, které zásadním způsobem vylepší používání počítače osazeného tímto systémem. V první řadě tu máme hned dvě nové aplikace. Microsoft Family je rodičovská kontrola. Lze zde nastavovat omezení používání počítače na určené programy, dobu a stejně tak lze filtrovat i seznam webů, kam se uživatel dostane. Stejně tak lze sledovat polohu zařízení.

Zajímavým dodatkem je i Clipchamp. Pokud potřebujete upravit video a nemáte nějaké velké ambice, pak to může být jednoduchý nástroj pro střih, který nahradí letitý Movie Maker. Microsoft ale slibuje zajímavé funkce založené na cloudu, jako je přepis hlasu na text a další.

Vylepšené má být i chování Windows 11 na tabletech. Hlavní panel dostane kompaktní podobu, která nebude tolik rušit a zároveň z ní nebudete náhodně spouštět programy. Zvětšení provedete jednoduchým gestem. Intuitivnější používání dotykové obrazovky budou zajišťovat i názornější animace při použití gest. Zajímavá je i volba nastavení aktualizací. Windows si z veřejné databáze stáhnou informaci o tom, kdy ve vašem regionu dodávají nejvíce energie do sítě obnovitelné zdroje. Spuštění aktualizací se pak pokusí naplánovat do tohoto času, aby měly co nejnižší uhlíkovou stopu.

Spousta drobností

Vedle toho nové sestavení nabízí i spoustu zajímavých nebo užitečných novinek menšího rázu.

Vylepšené vyhledávání . Vyhledávání v nabídce Start nabídne i nový obsah, který se týká aktuálních událostí, a to jak těch lokálních, tak globálních.

. Vyhledávání v nabídce Start nabídne i nový obsah, který se týká aktuálních událostí, a to jak těch lokálních, tak globálních. Předplatné Microsoft 365 . Pokud používáte cloudové služby Microsoftu, pak jejich správu naleznete přímo ve Windows a nebudete kvůli tomu muset chodit na web.

. Pokud používáte cloudové služby Microsoftu, pak jejich správu naleznete přímo ve Windows a nebudete kvůli tomu muset chodit na web. Panely v Průzkumníku . S touto funkcí experimentuje Microsoft už delší dobu. Při prohlížení disků byste tak v horní části mohli najít „taby“ stejně jako to mají internetové prohlížeče.

. S touto funkcí experimentuje Microsoft už delší dobu. Při prohlížení disků byste tak v horní části mohli najít „taby“ stejně jako to mají internetové prohlížeče. Těsnější propojení s mobilem . Nově by mohlo jít propojit telefon s Windows už během instalace Windows.

. Nově by mohlo jít propojit telefon s Windows už během instalace Windows. Lepší zpráva Bluetooth zařízení . Na jedno kliknutí z hlavního panelu se dostanete ke všem zařízením připojeným přes „modrý zub“.

. Na jedno kliknutí z hlavního panelu se dostanete ke všem zařízením připojeným přes „modrý zub“. Nový vzhled nabídek. Microsoft pomalu přepracovává vizuální styl Windows do moderního vzhledu. Tentokrát by se mohla dočkat letitá Tisková fronta nebo kontextové nabídky.

Snad už brzy

U všech zmiňovaných novinek je na místě zdůraznit podmiňovací způsob. Insider Preview totiž neznamená testování neodladěných verzí Windows, ale spíše zkoušení nejrůznějších věcí. Není tak jisté, jestli se všechny novinky objeví na našich počítačích a v jaké přesně podobě. Nicméně další velký upgrade Windows 11 je naplánovaný na letošní léto.