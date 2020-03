WHO a Viber se spojují v boji proti dezinformacím týkajících se koronaviru

Fotografie: Viber

Světová zdravotnická organizace (WHO) se spojila s Rakuten Viber a dnes jsme se dočkali oznámení partnerství s cílem bojovat proti nepřesným informacím týkajících se onemocnění COVID-19, a to za pomoci interaktivního chatbota, který je k dispozici v mnoha jazycích. Cílem chatbota je reagovat na fake news a nepravdivé informace, které se o tomto onemocnění rychle šíří.

Chatbot je k dispozici všem, kteří hledají přesné informace, a to v angličtině, arabštině a ruštině. Brzy bude k užití v dalších více než 20 jazycích. Chatbot odpovídá na nejčastější dotazy týkající se pandemie a nabízí nejnovější informace.

Sekce Nejnovější zprávy je aktualizovaná v reálném čase a uveřejňuje informace přímo z oficiálních stránek WHO. To vše přímo na vašem smartphonu. Další hlavní sekce jsou „Jak se ochránit“, „Použití masky“, „Doporučení pro cestování“ a interaktivní sekce „Mýty“, kde naleznete kvíz, který ověří vaše znalosti o viru COVID-19. „WHO se snaží zajistit přístup ke spolehlivým informacím co největšímu počtu lidí za pomoci digitálních technologií. Informace mají sílu a mohou v této pandemii zachránit lidské životy,“ řekl generální ředitel WHO Director-General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Pomáháme lidem být ve spojení a zároveň spolupracujeme s lokálními a globálními zdravotnickými organizacemi po celém světě a zajišťujeme přísun informací a možnost bojovat s šířením nepravdivých informací. Rakuten Viber a WHO spolupracují, aby měli jednotlivci a komunity přístup k informacím i v této složité době. Používáním chatbota získáte přístup k informacím, které můžete sdílet s dalšími lidmi a vzájemně si tak pomáhat,“ doplňuje Djamel Agaoua, CEO Rakuten Viber.

Chatbot je zdarma a je k dispozici pro všechny uživatele Viberu na celém světě, tedy pro 1,1 miliardu osob. Viber také uvádí speciální soubor samolepek, který je zaměřen na podporu práce zdravotníků, kteří s virem bojují a jeho cílem je podle tiskové zprávy také šířit motivaci a pozitivní přístup v době mnoha omezení. Každý, kdo si samolepky stáhne, má automaticky přístup do chatbota. Chatbot je k dispozici zde.

Stáhnout Viber