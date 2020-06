Viber uvádí novou funkci pro vytváření vlastních GIFů

Viber oznamuje uvedení nové funkce, a to nástroje na vytváření vlastních GIFů, které mohou uživatelé posílat rodině a přátelům. V souladu s celosvětových nárůstem využívání komunikačních aplikací, rozšiřuje Viber možnosti své aplikace o novinky, které kromě GIF creatoru zahrnují také skupinové audio a videohovory až pro 20 osob a skupinové konverzace až pro 250 osob. Nová funkce pro vytváření GIFů funguje pro uživatele iOS, pro Android bude spuštěna v následujících týdnech.

GIF? JIF? No matter how you say it, Create your own #GIF on Viber! 😍



Available now on iPhone and coming soon to Android. pic.twitter.com/TtUSf8Yq8R