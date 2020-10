Viber přichází s funkcí, kterou ocení zapomnětlivci

Viber uvádí novinku v rámci funkce Moje poznámky, a to možnost snadno si nastavovat připomínky k důležitým úkolům nebo příležitostem.

Easily set reminders on Viber with My Notes 📱📝No more switching between apps, all your messages and reminders are in one place! Now on Android.

Long-tap any message on My Notes > Tap Set Reminder.#productivity #LifeHack pic.twitter.com/myob8Y1Plb