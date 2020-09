Viber přináší nové funkce, zaměřují se na online vzdělávání

Viber představuje novinky, které pomohou učitelům, rodičům a studentům lépe komunikovat. Komunikační aplikace, kterou vlastní japonská skupina Rakuten, přináší možnost organizovat kvízy ve skupinách i komunitách, která učitelům umožní snadno a rychle zjistit, jaké jsou znalosti studentů ve vybrané oblasti nebo předmětu.

📚👩‍🏫 Create class, parent-teacher or teacher Communities and stay in the loop! All your school-related chats and info are in one place.



Easily share files, create polls, pin messages and more. #BackToSchool #SchoolVibes



Learn how to make the most of your school Community 👇 pic.twitter.com/rraR81EDzW