Čeští uživatelé Viberu si nově mohou užívat „mizící zprávy“

Viber oznamuje, že funkce „mizící zprávy“ je nyní k dispozici pro všechny uživatele v rámci osobních zpráv. Tato funkce byla dříve dostupná pouze v rámci tajných chatů. Nyní si ale uživatelé mohou v jakékoliv konverzaci s další osobou nastavit odpočítávání času při poslání textu, fotografie, videa nebo jakéhokoliv jiného souboru. Mohou si vybrat časový interval (vteřiny, minuty, hodiny i dny), po jehož uplynutí má poslaná zpráva zmizet z historie. Automatické odpočítávání času do vymazání začíná v momentě, kdy si adresát zprávu přečetl.

Make messages disappear for extra #privacy 🎩🔒Turn on Disappearing Messages with a self-destruct timer and you’re all set 🧨



Read more about Disappearing messages on Viber 👉 https://t.co/pph4egnC6z pic.twitter.com/zVJ9vOfavY