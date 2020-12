WhatsApp přidal do svých konverzací „Nákupní košík“

WhatsApp na Twitteru představil vlastní „nákupní košíky“, které usnadní nakupování přímo na platformě. Nová aktualizace přichází téměř měsíc poté, co společnost ve vlastnictví Facebooku přinesla do své aplikace tlačítko pro nakupování, které uživatelům umožní snadné procházení katalogů nabízených obchodů a firem a zadávání objednávek.

Nejnovější aktualizace přidává do konverzací tlačítko „Vložit do košíku“, které uživatelé uvidí při procházení katalogu přes WhatsApp Business. To umožní uživatelům přidat více položek od jednoho obchodníka do košíku a sdílet je s prodejcem, aby mohli vyřídit objednávku přímo prostřednictvím aplikace.

Right in time for the holiday season, we’re starting to roll out carts to make shopping on WhatsApp even easier. Just browse a catalog, select the items you want and send the order as one message to the business. Happy shopping! pic.twitter.com/xstn1J1FqU