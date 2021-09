WhatsApp dostal takřka 6miliardovou pokutu za nakládání s daty uživatelů

Populární chatovací platforma WhatsApp, kterou již delší dobu vlastní Facebook, se nevyhnula vysoké pokutě udělené irskými úřady. Částku ve výši 225 milionů eur (zhruba 5,7 miliardy korun) musí uhradit kvůli porušení nařízení o nakládání s uživatelskými daty. Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou doposud úřad DPC (Data Protection Commission) kdy udělil a druhou největší pokutou udělenou na základě zákonů a nařízení o ochraně uživatelských dat v rámci EU.

