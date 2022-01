Pixely 6 dostávají důležitou aktualizaci odstraňující řadu palčivých problémů

Nejnovější aktualizace řady Pixelů 6 přinášející lednové bezpečností záplaty odstraňuje celou řadu nedostatků, se kterými se mnozí majitelé poslední generace Pixelů potýkali. Konkrétně se jedná o nápravu problému se samovolným odemykáním obrazovky po zmeškaném hovoru, problematického připojení k sítím nebo spuštění tísňového volání bez vědomí uživatele. Optimalizována má být například také energetická efektivita v určitých scénářích či nesprávné zobrazení využitých dat.

Our January software update will start rolling out to #Pixel6 and Pixel 6 Pro devices today. This will include all the fixes listed for the December update as well as the January update. Learn more on our update post here: https://t.co/R4br1MnqqZ