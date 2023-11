Využijte šance zeptat se zástupce společnosti Samsung na to, co vás zajímá

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již příští týden budeme natáčet rozhovor se zástupcem značky Samsung, panem Karlem Plačkem. Vzhledem k tomu, že chceme položit otázky, které zajímají primárně vás, ale nedostali jste na ně odpověď, můžete využít náš formulář zde v článku a zeptat se na to, co vás opravdu zajímá.

Ptát se můžete na otázky týkající se mobilních telefonů, tabletů i wearables. Ty nejzajímavější otázky zařadíme do našeho výběru a pokusíme se na ně získat odpověď již příští týden, kdy budeme rozhovor natáčet. Využijte tedy své příležitosti a ptejte se ve formuláři až do neděle 26. 11. do 23:59 hod.

