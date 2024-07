Olympijští sportovci od Samsungu obdrží Galaxy Z Flip6. V čem bude speciální?

Fotografie: Samsung

Již koncem července propuknou XXXIII. Letní olympijské hry, které se tentokrát konají v Paříži. Tradičním partnerem je jihokorejský Samsung, a to již od zimních olympijských her v Naganu, které proběhly v roce 1998. Letošní ročník je se Samsungem spjat opravdu úzce, neboť výrobce zajistí komplexní přenos ze zahajovacího ceremoniálu.

Doposud se nevědělo, jaký telefon výrobce sportovcům letos věnuje. Spekulovalo se kupříkladu o Galaxy S24 Ultra, ale volba nakonec padla na žhavou novinku v podobě modelu Galaxy Z Flip6. Ohebný telefon véčkové konstrukce je zahalen do zlatavé barvy, čímž se z něj stává speciální edice, která se dostane pravděpodobně pouze do rukou zhruba 17 tisíc olympijských sportovců. Mimochodem, českých zástupců míří do Paříže celkem 113.

Vůbec poprvé se stane, že sportovci dostanou speciální telefon ještě dříve, než bude zahájen prodej. Galaxy Z Flip6 má být sportovcům předán již 18. července, zatímco prodej bude zahájen až 24. července. Společně s telefonem sportovci obdrží i ochranné pouzdro, což se jistě hodí.

Telefon bude vybaven také speciální eSIM kartou od francouzského operátora Orange se 100GB datovým balíčkem, aby mohli sportovci cokoliv sdílet se svými blízkými či fanoušky. Dostalo se také na instalaci aplikace Athlete 365 a přednahrání speciálních vstupenek do Samsung Wallet. Díky nim budou mít sportovci bezplatnou hromadnou dopravu a současně i možnost se občerstvit nápoji z automatů Coca-Cola.

Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition bude rovněž vystaven ve vitrínách v Paříži, kupříkladu na adrese Champs-Elysées 125, kde má Samsung svou prodejnu. Speciální olympijskou edici tam budete moci spatřit už od 12. července. Zda si ji budou moci koupit i běžní uživatelé, není v tuto chvíli známo.